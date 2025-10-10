Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  Иван Русев и Красимир Тодоров преодоляха квалификациите на двойки мъже в Истанбул

Иван Русев и Красимир Тодоров преодоляха квалификациите на двойки мъже в Истанбул

  • 10 окт 2025 | 01:30
  • 134
  • 0
Иван Русев и Красимир Тодоров преодоляха квалификациите на двойки мъже в Истанбул

Иван Русев и Красимир Тодоров преодоляха квалификациите и ще участват в основната схема на двойки мъже на международния турнир по бадминтон от категория "International Challenge" в Истанбул (Турция).

Българите постигнаха три победи в пресявките и ще играят в основната схема утре срещу Анселмус Прасетя и Пулунг Рамадан (Индонезия).

В квалификациите на единично и на двойки участваха още Станимир Терзиев, Цветина Попиванова, Рая Пашова, Николай Колев, Цветомир Стоянов, Радослав Стоев, Михаела Чепишева и Илиян Стойнов, но те не успяха да ги преодолеят.

В надпреварата са заявени над 350 спортисти и затова пресявките се проведоха в два дни, а утре започва основната схема.

Водачки в схемата на двойки жени за Стефани Стоева и Габриела Стоева, които почиват на старта и ще започнат директно от втория кръг. Стефани Стоева ще играе и на единично в надпреварата, а Габриела Стоева ще стартира на смесени двойки с Евгени Панев.

Димитър Янакиев, Христомира Поповска, Гергана Павлова, Рая Пашова, Михаела Чепишева, Цветина Попиванова, Иван Русев и Красимир Тодоров също стартират участието си в надпреварата утре на единично и на двойки.

