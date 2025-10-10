Жиелински донесе успех на Полша над Нова Зеландия в контрола

Полша победи Нова Зеландия в контролна среща между двата тима, играна в Хожув. Домакините се наложиха с минималното 1:0, а голът отбеляза халфът Пьотър Жиелински в 49-ата минута.

Победното попадение за "Дружина полска" бе доста впечатляващо. То падна след многоходова комбинация, започнала още от тяхното поле, след което топката бе изнесена в предни позиции, Павел Вшолек подаде за Пьотър Жиелински, който елегантро финтира прекия си пазач и стреля във вратата за 1:0.

Това бе важна проверка за Полша преди предстоящия сблъсък с Литва от световите квалификации на 14 октомври.

Нова Зеландия пък ще изиграе още една контрола в Европа срещу състава на Норвегия на същата дата.

Снимки: Gettyimages