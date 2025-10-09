Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Лиа Любенова изигра чиста кратка програма на турнира в Абу Даби

  • 9 окт 2025 | 20:53
  • 200
  • 0
Навръх своя 16-ия рожден ден Лиа Любенова изигра чиста кратка програма на турнира по фигурно пързаляне от сериите Гран При за юноши и девойки в Абу Даби (ОАЕ). Българката заема временното 24-о място в конкуренцията на 35 фигуристки. Резултатът й е 44.03 точки (44.03 за технически елементи и 23.95 за компоненти на програмата), което е с почти три повече от постигнатото от нея на Гран При в Баку в края на септември.

След изпълнението си, докато чакаше оценката си, Любенова получи специален подарък от организаторите.

Временен лидер е трикратната световна шампионка за девойки Мао Шимада. Японката има 65.18 точки, а втора и трета са съответно представителката на Израел София Шифрин с 63.25 и Хана Бат (Австралия) с 62.98 точки.

В момента е кратката програма при юношите с участието на българина Деян Михайлов.

