Тройната корона на Мелиса Джеферсън-Уудън

След като доминираше в спринтовия сезон през 2025 г., Мелиса Джеферсън-Уудън се отправи към Световното първенство по лека атлетика в Токио с три златни цели.

24-годишната американка си осигури титлите на 100 м, 200 м и 4x100 м, записвайки името си в историята.

"След Париж миналата година бях много доволна и щастлива от сезона си, защото бях преодоляла толкова много, за да успея все пак да вляза в олимпийския отбор и да спечеля медал“, споделя Джеферсън-Уудън, бронзова медалистка на 100 м от Олимпиадата, в ексклузивно видео за World Athletics.

"В началото на 2025 г. със съпруга ми отидохме на почивка за уикенда. Той ме попита: "Добре ли си? Готова ли си за тази година? Какво искаш да постигнеш?“.“

"Взехме си една книга – тя е нашият пътеводител за света, в известен смисъл. Той каза: "Каквото и да чувстваш, каквото и да искаш да постигнеш, запиши го в тази книга и един ден ще можем да се върнем назад, да погледнем и да видим колко далеч сме стигнали“.“

"И ето ме днес, седя тук като тройна световна шампионка.“

19-минутното видео проследява пътя на Джеферсън-Уудън в Токио, като разказва историята на нейните триумфи на пистата и я показва зад кулисите – в стаята за подготовка, по време на тренировки и в очакване на стартовете.

След като спечели титлата на 100 метра в Tокио с рекордно за шампионата време от 10.61 секунди, което я нареди на четвърто място сред най-бързите спринтьорки в историята, Джеферсън-Уудън завърши спринтовия дубъл, печелейки и на 200 метра с време 21.68 пет дни по-късно. След това тя добави трети златен медал към колекцията си като част от победоносния отбор на САЩ в щафетата 4x100 м в последния ден на първенството.

"В началото на годината казах на треньорите си, че искам да се отнеса по-сериозно към 200-те метра. Двамата се спогледаха, сякаш си мислеха: "Чухте ли какво каза току-що? Сериозно ли говори?“.“

"Всичко започна от: "Мисля, че мога да вляза в отбора“, до "Мисля, че мога да спечеля квалификациите в САЩ“. А след това премина от: "Мисля, че мога да спечеля квалификациите“ към "Мисля, че мога да взема медал на Световното“ и накрая "Мисля, че мога да спечеля всичко“.“

Членове на семейството ѝ, включително родителите ѝ, бяха там, за да станат свидетели на всичко това.

"Да видя семейството си да ме чака на финалната линия означаваше всичко за мен. Те са толкова горди с мен. Фактът, че успяха да дойдат чак до Токио, за да празнуват с мен и да бъдат част от момента, значеше много. Те са пожертвали толкова много за мен и чувствам, че е редно да изляза и да се представя по най-добрия начин, да бъда най-добрата Мелиса, за да ги накарам да се гордеят“, добави американската спринтьорка.

Оказа се, че да бъде най-добрата версия на себе си означава да стане трикратна световна шампионка.

"Чувствах се благословен, защото бях там, за да го видя“, казва баща ѝ. "През 2018 г. претърпях трансплантация на костен мозък, а тя беше моят донор. Това ми позволи да бъда жив и да стана свидетел на всичко това.“

Значимостта на този факт не убягва на Джеферсън-Уудън: "Ако имам възможност да помогна на някого, го правя. В това се състои животът. Ако си в позиция, в която можеш да помогнеш на някого по пътя му – това означава много повече за мен от всичко, което реша да направя на пистата.“

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages