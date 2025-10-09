Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. РУСАДА отчете 24 нарушения на антидопинговите правила през септември

РУСАДА отчете 24 нарушения на антидопинговите правила през септември

  • 9 окт 2025 | 18:24
  • 539
  • 0
РУСАДА отчете 24 нарушения на антидопинговите правила през септември

Руската антидопингова агенция (РУСАДА) обяви, че през септември са регистрирани 24 случая на нарушаване на правилата за "наличност за тестване“ от страна на спортисти. С това общият брой на подобни провинения от началото на годината достигна 239, като месечните данни остават сравнително постоянни. Сред нарушителите има и известни имена като състезателя в скока на височина Данил Лисенко.

Това правило е ясно дефинирано в кодекса на Световната антидопингова агенция (WADA) и задължава елитните спортисти да улесняват провеждането на извънсъстезателни допинг контроли. Те трябва да предоставят информация за своето местонахождение чрез международната система ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System), за да могат инспекторите да извършват внезапни проверки по всяко време.

Нарушение се счита, когато спортист не е актуализирал коректно информацията за местонахождението си, не е на посоченото място в указания час, или откаже или избегне допинг контрол. Три подобни нарушения в рамките на 12 месеца се третират като нарушение на антидопинговите правила, равносилно на положителен допинг тест, и могат да доведат до наказание до две години спиране на състезателните права.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Баянда Валаза иска да тренира с Облик Севил заради рядко качество, което дори Юсейн Болт не е притежавал

Баянда Валаза иска да тренира с Облик Севил заради рядко качество, което дори Юсейн Болт не е притежавал

  • 9 окт 2025 | 16:07
  • 426
  • 0
Кебинашипи се цели в световния рекорд на 400 метра след златото в Токио

Кебинашипи се цели в световния рекорд на 400 метра след златото в Токио

  • 9 окт 2025 | 15:12
  • 311
  • 0
Световният сребърен медалист Петрос се завръща на маратонската писта във Валенсия

Световният сребърен медалист Петрос се завръща на маратонската писта във Валенсия

  • 9 окт 2025 | 14:47
  • 356
  • 0
Обявиха финалистките за наградата "Изгряваща звезда в Европа“ в леката атлетика за 2025 г.

Обявиха финалистките за наградата "Изгряваща звезда в Европа“ в леката атлетика за 2025 г.

  • 9 окт 2025 | 14:16
  • 926
  • 0
Саръбоюков е сред финалистите за "Изгряваща звезда в Европа“ в мъжката атлетика

Саръбоюков е сред финалистите за "Изгряваща звезда в Европа“ в мъжката атлетика

  • 9 окт 2025 | 13:52
  • 3724
  • 0
Кишейн Томпсън: Никога преди не съм имал истински сезон

Кишейн Томпсън: Никога преди не съм имал истински сезон

  • 9 окт 2025 | 13:40
  • 330
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

По-малко от час до началото: Ето първите тежести на Карлос Насар

По-малко от час до началото: Ето първите тежести на Карлос Насар

  • 9 окт 2025 | 19:49
  • 1909
  • 2
На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

  • 9 окт 2025 | 13:26
  • 5925
  • 44
Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават

Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават

  • 9 окт 2025 | 15:00
  • 6225
  • 5
Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

  • 9 окт 2025 | 15:17
  • 9472
  • 9
Световните квалификации: падна първият гол за деня

Световните квалификации: падна първият гол за деня

  • 9 окт 2025 | 18:40
  • 16970
  • 1
Над 15 000 продадени билета за България - Турция

Над 15 000 продадени билета за България - Турция

  • 9 окт 2025 | 12:32
  • 16439
  • 32