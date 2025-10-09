РУСАДА отчете 24 нарушения на антидопинговите правила през септември

Руската антидопингова агенция (РУСАДА) обяви, че през септември са регистрирани 24 случая на нарушаване на правилата за "наличност за тестване“ от страна на спортисти. С това общият брой на подобни провинения от началото на годината достигна 239, като месечните данни остават сравнително постоянни. Сред нарушителите има и известни имена като състезателя в скока на височина Данил Лисенко.

Това правило е ясно дефинирано в кодекса на Световната антидопингова агенция (WADA) и задължава елитните спортисти да улесняват провеждането на извънсъстезателни допинг контроли. Те трябва да предоставят информация за своето местонахождение чрез международната система ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System), за да могат инспекторите да извършват внезапни проверки по всяко време.

Нарушение се счита, когато спортист не е актуализирал коректно информацията за местонахождението си, не е на посоченото място в указания час, или откаже или избегне допинг контрол. Три подобни нарушения в рамките на 12 месеца се третират като нарушение на антидопинговите правила, равносилно на положителен допинг тест, и могат да доведат до наказание до две години спиране на състезателните права.

Снимки: Gettyimages