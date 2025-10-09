Кипиегон обясни защо световният рекорд на 5000 метра не е неин приоритет

Трикратната олимпийска шампионка на 1500 метра Фейт Кипиегон разкри защо не е обсебена от идеята да си върне световния рекорд на 5000 метра от своята близка приятелка Беатрис Чебет през следващия сезон.

Беатрис Чебет подобри световния рекорд на Кипиегон по време на турнира Prefontaine Classic през 2025 г., като стана първата жена, пробягала дистанцията под 14 минути с време 13:58.06.

Другите две атлетки на подиума в същото състезание, Гудаф Цегай и Агнес Нгетич, също постигнаха времена, по-добри от предишния рекорд, финиширайки съответно за 14:00.21 и 14:01.29.

Времето на Фейт Кипиегон от 14:05.20, с което тя постави световния рекорд на Диамантената лига в Париж през 2023 г., вече е четвъртото най-бързо в историята на дисциплината.

Четирикратната световна шампионка на 1500 метра сподели, че с годините се е научила да не отдава прекалено голямо значение на световните рекорди.

В интервю за Athletics Illustrated Фейт Кипиегон посочи, че иска да си вземе почивка и да се наслади на времето извън сезона, преди да се завърне и да види какво е възможно да постигне.

"Научих се да не правя твърде далечни планове за рекорди. Засега искам да си почина и да се освежа. След това ще видим какво ми е подготвил следващият сезон. Рекордите са нещо специално, но не се постигат лесно“, разкри Фейт Кипиегон.

Тя коментира и динамиката в отношенията си с някои от своите конкурентки, сред които Беатрис Чебет, Джесика Хъл и Лора Мюър.

Кенийката отбеляза, че на пистата всеки атлет иска да победи, но след пресичането на финалната линия те отново са приятели. Според нея взаимното уважение е един от факторите, които са им помогнали да израснат.

"Да, чувството е страхотно. На пистата сме съперници, но извън нея сме приятели. Подтикваме се взаимно да даваме най-доброто от себе си и когато някой постигне нещо специално, останалите наистина разбират какво означава това. Това уважение и подкрепа правят атлетиката толкова красива“, добави Фейт Кипиегон.

Световната рекордьорка на 1500 метра допълни, че към момента не обмисля да се състезава на 800 метра, като същевременно е намеквала открито за преминаване към маратона в близко бъдеще.

"800-те метра винаги ще бъдат близо до сърцето ми, защото бяха част от моето развитие. Но в момента съм съсредоточена върху основните си дисциплини, особено след такъв дълъг сезон. Трябва да си почина, да се възстановя и след това да седна с треньорите си, за да планираме какво следва“, каза още тя.

Снимки: Gettyimages