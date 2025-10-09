Оманяла започва дългия път към Олимпиадата в Лос Анджелис 2028 с повече състезания

Най-бързият мъж на Африка Фърдинанд Оманяла увеличава състезателния си график и преструктурира подготовката си с нов треньорски екип, докато започва решителния си поход към Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Той вече е насочил фокуса си към Олимпиадата в Лос Анджелис, като същевременно изрази решимостта си да защити титлата си на 100 метра на предстоящите Игри на Британската общност през 2026 г. в Глазгоу, Шотландия.

Кениецът отново направи промени в треньорския си щаб, връщайки се към бившия си наставник Дънкан Айемба. Надеждата е това да му помогне да се прегрупира в началото на пътя към следващите Олимпийски игри, който минава и през Игрите на Британската общност.

Спринтьорът триумфира на изданието на форума през 2022 г. в Бирмингам, записвайки време от 10.02 секунди, за да изпревари Акани Симбине от Република Южна Африка (10.13) и Юпун Абейкун от Шри Ланка (10.14).

Оманяла беше и част от щафетата на Кения на 4x100 метра, която за съжаление не завърши във финала. Сега той е нетърпелив да запази титлата си.

"Искам да защитя тази титла догодина. Наистина искам да си върна това усещане за победа. Не искам короната да напуска страната. Винаги си спомням деня, в който спечелих Игрите на Британската общност, сякаш беше вчера“, сподели Оманяла в ексклузивно интервю за The Star.

Въпреки предизвикателния сезон 2025, Оманяла е уверен в способността си да се върне по-силен. Африканският рекордьор вярва, че нагласата му сега е по-здрава от всякога.

"Не за първи път се сблъсквам с предизвикателства, имал съм ги и преди. Отне ми шест години, за да сляза под 10 секунди. През цялото това време ставах рано и отивах на пистата, решен да успея“, сподели той.

"Основната ми цел е да стигна до предела на възможностите си. Това е нагласата, с която продължавам напред. Искам да стана по-добър, да работя още по-усилено, защото като професионален атлет познавам тялото си, знам къде да натисна и къде не.“

За да се подготви, Оманяла планира да увеличи състезанията си. Макар Глазгоу да е непосредственият му фокус, той гради форма и за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Крайната амбиция на кениеца е да си осигури медал от световна сцена – отличие, което досега му се изплъзва както на световни първенства, така и на олимпиади.

"Догодина ще участвам в повече състезания. Този сезон намалихме някои от тях, но искам да се тествам повече. Това е, към което се стремим сега – Олимпиадата през 2028 г. Три години не са толкова много време. Медалът от голямо първенство е това, което преследвам сега. Знам, че няма да е лесно, но това е най-голямата ми цел.“

