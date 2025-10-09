Емблематични спортисти се дипломираха в НСА

На 9 октомври на тържествена церемония в Национална спортна академия „Васил Левски“ близо 300 абсолвенти получиха дипломите си за бакалаври и магистри. Сред тях се открояваха множество емблематични спортисти.

По традиция именитите спортисти на випуска получиха дипломите си лично от ректора. Сред бакалаврите бяха световно известният цирков акробат Енчо Керязов, който понастоящем е заместник-кмет на Община Ямбол, световният шампион по карате шотокан за мъже Валентин Георгиев – носител на титлата „Спортист на годината на НСА за 2022 г., един от най-добрите ни футболни вратари към момента Светослав Вуцов, европейският вицешампион по борба свободен стил за мъже Микяй Наим.

Поради ангажименти с подготовката си не успяха да присъстват най-успешният ни състезател по ски-скок Владимир Зографски, двукратната европейска шампионка по кикбокс и двукратна европейска шампионка по таекуондо ITF Катрин Гемкова, тенисистът Димитър Кузманов, футболистът Преслав Боруков - състезател на португалския клуб „Маритимо“ и др.

Емблематични спортисти се дипломираха и в магистърските програми на НСА. Звездата на световния сноуборд Александра Жекова-Пеев завърши „Спортна психология“, медалистът от световно първенство по олимпийско таекуондо WTF за мъже Владимир Далаклиев / 5,87 / - програма „Спортен мениджмънт“, а Надежда Алексиева, една от най-успешните български състезателки по биатлон, носителка на един сребърен и два бронзови медала от световни първенства - програма „Спорт, фитнес, здраве“.