Баянда Валаза иска да тренира с Облик Севил заради рядко качество, което дори Юсейн Болт не е притежавал

Южноафриканският спринтьор Баянда Валаза разкри, че има едно нещо, което ямайската звезда Облик Севил притежава, а никой друг спринтьор, включително и най-бързият човек в историята Юсейн Болт, няма.

19-годишният талант обясни, че именно този специален дар го кара да иска да тренира със Севил, за да научи как успява да бъде "перфектният“ спринтьор.

На Световното първенство по лека атлетика в Токио през септември Облик Севил беше в собствена класа, побеждавайки безапелационно силна конкуренция с личен рекорд от 9.77 секунди. Олимпийският сребърен медалист Кишейн Томпсън завърши втори в състезанието, а олимпийският шампион на 100 метра Ноа Лайлс допълни подиума.

Двукратният световен шампион за юноши под 20 години сподели, че иска да работи със Севил, тъй като той има както страхотен старт, така и силен финален спринт.

Валаза твърди, че докато е растял, винаги са го учили, че един атлет може да бъде отличен само в едно нещо – или е добър на старта, или във финалните метри, но не и в двете.

Облик Севил обаче опровергава тези разбирания и Баянда Валаза вярва, че може да научи много от него, ако тренират заедно.

Той посочи за пример легенди като Юсейн Болт и Ноа Лайлс, които не са перфектни на старта, но тяхната максимална скорост е изключителна. Валаза също отбеляза, че Крисчън Коулман има един от най-добрите стартове, но е слаб във финалната част на дистанцията.

"Бих искал да тренирам с Облик Севил. Наистина вярвам, че той е един от атлетите, които съм виждал, с добър старт и същевременно бърз финал. През повечето време, докато растем, знаем, че трябва да разчитаме на едно от двете, но Севил може да стартира бързо и пак да завърши бързо“, разкри Валаза в интервю за подкаста Go Wild.

"Същото беше и с Юсейн Болт, той имаше лош старт... не беше чак толкова лош, ако погледнете времената. Да, знаете, той бяга бързо. Но когато го гледате да се състезава с други, можете да кажете, че това не е силната му страна, но завършва по-добре.

Стартът на Ноа Лайлс не е толкова добър, но финалът му е силен. Коулман е най-добрият стартиращ в света, но невинаги има най-добрия финал. Севил обаче притежава всичко това и се чудя как изобщо е възможно да си добър и на старта, и във финала“, добави южноафриканецът.

