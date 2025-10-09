Кебинашипи се цели в световния рекорд на 400 метра след златото в Токио

Колен Кебинашипи си постави за цел да подобри световния рекорд на 400 метра на Уейд ван Нийкерк, след като миналия месец бе коронясан за световен шампион. 21-годишният атлет от Ботсвана записа десетото най-бързо време в историята, като пробяга дистанцията за 43.53 секунди, за да спечели златото в Токио. С това той стана първият мъж от своята страна, спечелил световна титла в леката атлетика.

Рекордът на южноафриканеца Ван Нийкерк от 43.03 секунди остава ненадминат, откакто той спечели олимпийското злато на Игрите в Рио де Жанейро през 2016 г.

"Рекордите са, за да бъдат подобрявани“, заяви Кебинатшипи пред Newsday на BBC World Service. "Ако остана концентриран и без контузии, всичко е възможно. Бях много, много щастлив от представянето си. Да бягаш 43.5 на моята възраст е нещо специално.“

Победата на Кебинашипи го нареди до сънародничката му Амантле Монтшо, която спечели титлата на 400 метра при жените в Дегу през 2011 г. Въпреки това той признава, че представянето му в Япония е било изненада, особено след като на косъм изпусна финала на Олимпийските игри в Париж 2024.

"Честно казано, целта ми в Токио беше само да стигна до финала, защото пропуснах този на Олимпиадата. Това беше моята мотивация. Предвид възрастта ми, нямах напрежение да се боря за медал. Планирах да започна да се състезавам за медали на Олимпиадата през 2028 г. Така че нещата се случиха по-рано.“

Кебинашипи демонстрира таланта си още на полуфиналите, където постигна личен рекорд и най-добро време в света за сезона – 43.61 секунди. Неговите сънародници Лий Бекепило Епи и Баяпо Ндори също се класираха за финала на 400 метра, но Кебинашипи е знаел, че вниманието ще бъде насочено към него.

"На финала всички знаеха, че аз съм фаворитът. Не исках да разочаровам треньора си. Не исках да променям състезателния план, който използвах на полуфиналите. Приложих същата стратегия и знаех, че ако направя същото, ще спечеля златото“, добави той.

След като си осигури първото място, Кебинашипи отпразнува победата си с лицеви опори на мокрия Национален стадион, отдавайки почит на своя сънародник Айзък Маквала. Маквала е част от щафетата на Ботсвана, спечелила бронз на 4x400 метра на отложените Олимпийски игри в Токио 2020.

Самият Маквала стана известен с лицевите опори на мокра писта, за да докаже физическата си форма, след като трябваше да се състезава сам в сериите на 200 метра на Световното първенство през 2017 г. Тогава той бе спорно лишен от участие във финала на 400 метра заради огнище на норовирус в Лондон.

"Честно казано, бях наистина изтощен, но спазих обещанието си към моя идол Айзък“, сподели Кебинатшипи. "Казах му: "Ако спечеля това състезание, ще посветя празненството на теб“, защото той правеше това по негово време. Използвах малкото останала енергия за лицевите опори.“

Пътуването до Япония се оказа двойно по-запомнящо се за Кебинашипи, който спечели втория си златен медал като последен пост в успешната щафета на Ботсвана на 4x400 метра.

Отборът, включващ Епи, Ндори и олимпийския шампион на 200 метра Лециле Тебого, победи САЩ и Република Южна Африка само със седем стотни от секундата в дъждовните условия.

"Отборът наистина разчиташе на мен в този момент, защото бях най-бързият. След като спечелих индивидуалната дисциплина, те ми имаха огромно доверие. Влязох в този финал с много мотивация и позитивна нагласа.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages