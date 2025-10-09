Кикбокс турнир в най-тежките стилове ще се проведе в Бургас

За втора поредна година спортен клуб „Нефтохимик“ гр. Бургас с треньор Тодор Петковорганизира турнир по кикбокс в стилове K-1 и лоу кик за всички възрастови групи. Състезанието ще се проведе на 11 октомври 2025 г. в град Бургас, спортна зала „Бойчо Брънзов“ и ще бъде в рамките на един ден.

До момента заявки за подадени за 40 двубоя. В турнира ще участват само картотекирани състезатели на Българска Конфедерация по Кикбокс и Муай Тай. Претеглянето (кантарът) ще се състои на 10.10.2025г. (петък) следобед и на 11.10.2025г. (събота) два часа преди началото на срещите.