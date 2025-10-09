Кишейн Томпсън: Никога преди не съм имал истински сезон

Кишейн Томпсън трябваше да се задоволи със сребърен медал на 100 метра в два поредни финала на големи първенства, но той избира да гледа на положителните страни.

Ямайската спринтова сензация Кишейн Томпсън заяви, че има всички основания да бъде благодарен, след като спечели сребро в мъжкия спринт на 100 метра на Световното първенство по лека атлетика през 2025 г. Той призна, че най-голямата победа за него тази година е завършването на пълен сезон без контузии за първи път в кариерата си.

24-годишният атлет, който изгря на световната сцена през 2024 г. със серия от светкавични времена в началото на годината, се размина на косъм с олимпийското злато в драматичен финал, в който завърши зад американеца Ноа Лайлс.

През 2025 г. той отново трябваше да се задоволи със сребърен медал на 100 метра от голямо първенство, този път губейки от Облик Севил, което му спечели репутацията на състезател, който се "проваля“ в решителни моменти.

Но за Томпсън медалът е повече от просто признание – той е кулминацията на дълъг път на растеж, устойчивост и търпение.

Говорейки след състезанието, Томпсън разсъждава колко значима е била годината за него в личен план.

"Наистина съм благодарен“, каза той пред CITIUS MAG. "Беше наистина дълъг сезон – истински сезон. Никога преди не съм имал истински сезон, така че съм доволен.“

За разлика от предишни години, когато контузии многократно прекъсваха прогреса му, Томпсън успя да остане здрав през цялата кампания през 2025 г. – нещо, което той описа като "феноменално усещане“.

"Не е просто различно – невероятно е да знам, че преминах през целия сезон без сериозна контузия. Имаше дребни неща тук и там, но нищо сериозно. Това е голяма победа за мен.“

Въпреки че Томпсън призна, че изпълнението му във финала на Световното първенство не е било перфектно, той не изрази съжаление.

"Изпълнението не беше най-доброто, но не беше и най-лошото. Винаги има неща за изглаждане, но просто съм щастлив, че завърших без контузия и взех медал. В момента просто се наслаждавам.“

Томпсън, който тренира под ръководството на известния треньор Стивън Франсис, заяви, че израстването му през този сезон се дължи на натрупването на "боен опит“.

"Когато за първи път се появих на пистата, не бях "овкусен“, каза той със смях. "В Ямайка овкусяваме месото, преди да го сложим в тигана. Аз просто се появих на пистата и влязох направо в тигана. Трябваше да се уча бързо.“

Сега той се чувства много по-спокоен, състезавайки се на световната сцена: "Това се превръща във втора природа за мен. Научих се как да се справям с големите състезания, напрежението и очакванията.“

