Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 14:00 Радостин Кишишев в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Каспаров води на Ананд в повторение на мача им за световната титла

Каспаров води на Ананд в повторение на мача им за световната титла

  • 9 окт 2025 | 13:27
  • 300
  • 0
Каспаров води на Ананд в повторение на мача им за световната титла

13-тият световен шампион Гари Каспаров води с 2.5-1.5 срещу 15-ия световен шампион Вишванатан Ананд след първия ден на Clutch Chess Legends 2025 – тридневен двубой, който се провежда 30 години след техния мач за световната титла.

След две ремита в ускорен шах Каспаров спечели първата блиц партия с впечатляващ финал, след като Ананд прекали с атаката. Индийската звезда изглеждаше сигурен да изравни резултата, когато спечели фигура още на осмия ход в последната партия, но Каспаров се измъкна.

Четири години след началото на проекта шахматният клуб в Сейнт Луис откри нова, разширена сграда. Клубът отбелязва събитието с месец, изпълнен с шах на най-високо ниво. Програмата включва Шампионата на САЩ (12-24 октомври), който е между два турнира Clutch Chess, където залозите нарастват с всеки ден. Вторият от тях е Champions Showdown (27-29 октомври), в който ще играят световният шампион Гукеш Домараджу и тримата лидери в световната ранглиста – Магнус Карлсен, Хикару Накамура и Фабиано Каруана – в ускорен двоен кръг.

Но първо идва сблъсъкът на две истински легенди на играта – 62-годишния Каспаров и 55-годишния Ананд, които през 1995 г. играха мач за световната титла на 107-ия етаж на Световния търговски център в Ню Йорк. Тогава мачът започна с осем ремита, преди Ананд да спечели деветата партия, но четири победи в следващите пет партии донесоха на Каспаров запазването на титлата с 10.5-7.5.

В Сейнт Луис те играят Chess960, където фигурите се подреждат горе-долу случайно на последния ред. Двамата ще изиграят шест партии ускорен шах (25+10) и шест блиц партии (5+3). Обратът в правилата е, че победите носят една точка в първия ден, две във втория и три в третия.

Наградният фонд е 70 000 долара за победителя и 50 000 за губещия, но има и допълнителен бонус – още 24 000 долара ще се разпределят като премии за спечелени индивидуални партии. В първия ден Каспаров спечели 1000 долара за победата си в третата партия, докато трите ремита добавиха 3000 долара в общия бонус фонд за последните две блиц партии.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

  • 9 окт 2025 | 07:23
  • 19213
  • 13
Загуби за шахматистите ни на Европейското

Загуби за шахматистите ни на Европейското

  • 8 окт 2025 | 20:30
  • 2080
  • 3
Държавното първенство по обезда излъчи шампионите на България

Държавното първенство по обезда излъчи шампионите на България

  • 8 окт 2025 | 09:07
  • 450
  • 0
Вълнуващи срещи със звездни гости на 24-тия Банско филм фест

Вълнуващи срещи със звездни гости на 24-тия Банско филм фест

  • 8 окт 2025 | 08:40
  • 472
  • 0
Ръгбистите, които изберат лигата на бунтовниците R360, няма да могат да играят за националните си отбори

Ръгбистите, които изберат лигата на бунтовниците R360, няма да могат да играят за националните си отбори

  • 8 окт 2025 | 06:03
  • 2789
  • 0
Нови победи за българските шахматисти на европейското отборно първенство в Батуми

Нови победи за българските шахматисти на европейското отборно първенство в Батуми

  • 7 окт 2025 | 19:51
  • 3933
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

  • 9 окт 2025 | 13:26
  • 864
  • 0
Радостин Кишишев в "Гостът на Sportal.bg" - очаквайте на живо!

Радостин Кишишев в "Гостът на Sportal.bg" - очаквайте на живо!

  • 9 окт 2025 | 13:13
  • 438
  • 0
Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

  • 9 окт 2025 | 07:23
  • 19213
  • 13
Над 15 000 продадени билета за България - Турция

Над 15 000 продадени билета за България - Турция

  • 9 окт 2025 | 12:32
  • 4205
  • 2
Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

  • 9 окт 2025 | 10:53
  • 13706
  • 9
Световните квалификации се завръщат с осем мача

Световните квалификации се завръщат с осем мача

  • 9 окт 2025 | 07:40
  • 11038
  • 1