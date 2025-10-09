Каспаров води на Ананд в повторение на мача им за световната титла

13-тият световен шампион Гари Каспаров води с 2.5-1.5 срещу 15-ия световен шампион Вишванатан Ананд след първия ден на Clutch Chess Legends 2025 – тридневен двубой, който се провежда 30 години след техния мач за световната титла.

След две ремита в ускорен шах Каспаров спечели първата блиц партия с впечатляващ финал, след като Ананд прекали с атаката. Индийската звезда изглеждаше сигурен да изравни резултата, когато спечели фигура още на осмия ход в последната партия, но Каспаров се измъкна.

Четири години след началото на проекта шахматният клуб в Сейнт Луис откри нова, разширена сграда. Клубът отбелязва събитието с месец, изпълнен с шах на най-високо ниво. Програмата включва Шампионата на САЩ (12-24 октомври), който е между два турнира Clutch Chess, където залозите нарастват с всеки ден. Вторият от тях е Champions Showdown (27-29 октомври), в който ще играят световният шампион Гукеш Домараджу и тримата лидери в световната ранглиста – Магнус Карлсен, Хикару Накамура и Фабиано Каруана – в ускорен двоен кръг.

Но първо идва сблъсъкът на две истински легенди на играта – 62-годишния Каспаров и 55-годишния Ананд, които през 1995 г. играха мач за световната титла на 107-ия етаж на Световния търговски център в Ню Йорк. Тогава мачът започна с осем ремита, преди Ананд да спечели деветата партия, но четири победи в следващите пет партии донесоха на Каспаров запазването на титлата с 10.5-7.5.

В Сейнт Луис те играят Chess960, където фигурите се подреждат горе-долу случайно на последния ред. Двамата ще изиграят шест партии ускорен шах (25+10) и шест блиц партии (5+3). Обратът в правилата е, че победите носят една точка в първия ден, две във втория и три в третия.

Наградният фонд е 70 000 долара за победителя и 50 000 за губещия, но има и допълнителен бонус – още 24 000 долара ще се разпределят като премии за спечелени индивидуални партии. В първия ден Каспаров спечели 1000 долара за победата си в третата партия, докато трите ремита добавиха 3000 долара в общия бонус фонд за последните две блиц партии.