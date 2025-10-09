Корир и Алему повеждат елита на маратона в Чикаго

Джон Корир и Мегерту Алему ще оглавят елитните състави на маратона на Чикаго, когато се завърнат за състезанието от платинения етикет на Световната атлетика в неделя (12-ти октомври).

Кениецът Корир, чиято победа с 2:02:44 миналата година беше второто най-бързо време в историята на надпреварата, доказа, че триумфът му в Чикаго не е бил случаен, след като постигна убедителна победа и на маратона в Бостън по-рано тази година. Кениецът се надява да пробяга дистанцията за под 2:01 – постижение, официално постигнато единствено от покойния Келвин Киптум, когато той постави световния рекорд от 2:00:35 в Чикаго през 2023 г.

"Уверен съм, че ще успея да защитя титлата си на маратона на Чикаго този октомври“, заяви Корир, осмият най-бърз мъж в историята. "Тренировките ми вървят добре и съм съсредоточен върху постигането на нов личен рекорд.“

Към Корир ще се присъединят още петима мъже, които са слизали под 2:04. Кениецът Тимъти Киплагат, втори на миналогодишния маратон в Токио, е вторият най-бърз атлет в стартовия списък с личен рекорд от 2:02:55. Неговите сънародници Амос Кипруто, който беше трети в Чикаго миналата година, и Сибриан Котут, завършил трети в Бостън, също ще се борят за подиума. Сред фаворитите е и двукратният олимпийски медалист в маратона Башир Абди от Белгия.

Джейкъб Киплимо от Уганда, световен рекордьор в полумаратона, ще участва във втория си маратон досега, след като завърши на второ място в Лондон с време 2:03:37 по-рано тази година.

Двукратният шампион от Ню Йорк Джефри Камворор от Кения ще дебютира в Чикаго, след като през април спечели маратона в Ротердам с 2:04:33, оставайки само на 10 секунди от личния си рекорд.

Конър Манц оглавява американската група. След като пробяга дистанцията за 2:05:08 в Бостън по-рано тази година, където трасето не е признато за рекорди, Манц ще се прицели в рекордите на САЩ (2:05:38) и Северна Америка (2:05:36). Канадецът Рори Линклетър също ще атакува второто постижение. Шампионът на Чикаго от 2017 г. Гейлън Ръп от САЩ също е в стартовия списък.

При жените ще бъде коронясана нова шампионка, но няколко атлетки се завръщат в Чикаго с надеждата да подобрят предишните си класирания.

Шампионката от маратона във Валенсия, етиопката Алему, е една от тях. Тя завърши трета в Чикаго през 2023 г., което беше вторият ѝ подиум в голям маратон за годината след второто ѝ място в Лондон. След това тя се класира четвърта в Лондон миналата година с личен рекорд от 2:16:34, а по-късно се доближи до това време с триумфа си във Валенсия с 2:16:49.

Към нея ще се присъедини сънародничката ѝ Хави Фейса, шампионка от маратона във Франкфурт, която завърши трета в Токио по-рано тази година с личен рекорд от 2:17:00.

Други претендентки включват техните сънароднички от Етиопия Бедату Хирпа, Хейвън Хайлу Десе и дебютантката в маратона Еджгайеху Тайе, бронзова медалистка на 10 000 метра от световното първенство през 2023 г.

Към четирите бегачки с времена под 2:20 – Алему, Фейса, Хирпа и Десе – се присъединяват кенийката Мери Нгуги-Купър, която има личен рекорд от 2:20:22 от 2022 г., както и Кали Хаугер-Такъри от Великобритания и Наташа Роджърс от САЩ.

