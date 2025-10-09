Пол Хюз с първи коментар след втората загуба от Усман Нурмагомедов

Пол Хюз не постигна желания резултат в реванша си срещу Усман Нурмагомедов, но не търси оправдания след поредната оспорвана битка между двамата.

В първия им сблъсък Хюз загуби с неединодушно съдийско решение, но тогава твърдо вярваше, че е заслужавал победата. Реваншът се разви по плашещо сходен начин, включително с някои непозволени удари по време на мача, но този път Хюз не обвинява никого освен себе си за поражението.

„Дадох всичко от себе си, но за съжаление отново не се получи“, заяви Хюз. „Беше равностоен мач, но не направих достатъчно. Не се бих по начина, който беше нужен, за да спечеля (убедително). За да победиш един от най-добрите бойци в света на негова територия, трябва да работиш на 110 процента. Аз не го направих и отговорността е моя.“

Усман Нурмагомедов спечели реванша с Пол Хюз

Хюз определено имаше своите силни моменти по време на битката, но всички съдии присъдиха победата на Нурмагомедов. Резултатът на съдията Браян Майнър, който отсъди 50-45 в полза на Нурмагомедов, предизвика недоумение, но крайният изход остана непроменен.

Тази загуба влоши статистиката на Хюз в PFL до 3-2, като и двете му поражения са именно от Нурмагомедов, който вече е шампион на организацията в лека категория.

„Все още съм на 28 години и светът е в краката ми“, каза Хюз. „Тази глава приключи, но следващата ще бъде още по-специална. Повярвайте ми. Всяко изпитание в живота ми само ме е тласкало към нови висоти. Това, което постигнах през последните 18 месеца след последния ми мач в Cage Warriors, е наистина специално. Шест битки за 18 месеца бяха благословия, но си казаха думата. Сега трябва да си взема принудителна почивка, за да позволя на тялото си да се излекува. Когато се върна здрав, моя МИСИЯ ще бъде да се уверя, че нито един боец в лека категория на планетата НИКОГА повече няма да се доближи до победа над мен. Ще бъда БЕЗСПОРНИЯТ номер едно в категория до 70 килограма в света в рамките на следващите две години. Запомнете това. Започва нова мисия.“

Хюз беше голямо попълнение в редиците на PFL, след като подписа с организацията, отхвърляйки конкурентна оферта от UFC. Въпреки че последният му мач не завърши в негова полза, ирландският боец в лека категория определено остава важна част от пъзела на PFL в подготовката за 2026 г. и след това.