Два шампионския двубоя на MAX FIGHT 63

В бойната карта на MAX FIGHT 63 две от най-интересните срещи ще са за шампионски титли!

Мартин Копривленски вече е доказал, че е сред водещите млади кикбоксьори в България. Със серия от 11 поредни победи, младата звезда на българския кикбокс, се завръща на ринга в мач по правилник К-1 за шампионския пояс на MAX FIGHT.

С 15 професионални мача, от които 12 победи и след два интензивни тренировъчни лагера в Тайланд, където записа 5 поредни успеха, Мартин Петков се завръща по-мотивиран от всякога — в битка за титлата по муайтай с малки ръкавици.

Към тях сред главните срещи се включва и боксьорът Борислав Велев Рой, който ще стъпи отново на ринга след дълга почивка заради контузия.