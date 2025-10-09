Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 14:00 Радостин Кишишев в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Два шампионския двубоя на MAX FIGHT 63

Два шампионския двубоя на MAX FIGHT 63

  • 9 окт 2025 | 12:33
  • 252
  • 0
Два шампионския двубоя на MAX FIGHT 63

В бойната карта на MAX FIGHT 63 две от най-интересните срещи ще са за шампионски титли!

Мартин Копривленски вече е доказал, че е сред водещите млади кикбоксьори в България. Със серия от 11 поредни победи, младата звезда на българския кикбокс, се завръща на ринга в мач по правилник К-1 за шампионския пояс на MAX FIGHT.

С 15 професионални мача, от които 12 победи и след два интензивни тренировъчни лагера в Тайланд, където записа 5 поредни успеха, Мартин Петков се завръща по-мотивиран от всякога — в битка за титлата по муайтай с малки ръкавици.

Към тях сред главните срещи се включва и боксьорът Борислав Велев Рой, който ще стъпи отново на ринга след дълга почивка заради контузия.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Мани Пакиао с нова битка през януари в Лас Вегас

Мани Пакиао с нова битка през януари в Лас Вегас

  • 8 окт 2025 | 18:20
  • 1322
  • 1
Венелин Анков: Нека реваншът между Димитър Димитров и Кирил Борисов да бъде за титлата на България!

Венелин Анков: Нека реваншът между Димитър Димитров и Кирил Борисов да бъде за титлата на България!

  • 8 окт 2025 | 15:01
  • 777
  • 0
Емил Вълчев и Снежана Граматикова допуснаха загуби на Световното първенство по джудо за младежи и девойки

Емил Вълчев и Снежана Граматикова допуснаха загуби на Световното първенство по джудо за младежи и девойки

  • 8 окт 2025 | 14:19
  • 329
  • 0
Терънс Крауфорд разкри как е променил тялото си за битката с Канело

Терънс Крауфорд разкри как е променил тялото си за битката с Канело

  • 8 окт 2025 | 12:16
  • 1108
  • 2
Топурия и съпругата му предизвикаха слухове за раздяла

Топурия и съпругата му предизвикаха слухове за раздяла

  • 8 окт 2025 | 10:34
  • 699
  • 0
Анкалаев е получил фрактура на ребро преди реванша с Перейра

Анкалаев е получил фрактура на ребро преди реванша с Перейра

  • 8 окт 2025 | 10:21
  • 875
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

  • 9 окт 2025 | 13:26
  • 825
  • 0
Радостин Кишишев в "Гостът на Sportal.bg" - очаквайте на живо!

Радостин Кишишев в "Гостът на Sportal.bg" - очаквайте на живо!

  • 9 окт 2025 | 13:13
  • 416
  • 0
Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

  • 9 окт 2025 | 07:23
  • 19163
  • 13
Над 15 000 продадени билета за България - Турция

Над 15 000 продадени билета за България - Турция

  • 9 окт 2025 | 12:32
  • 4125
  • 2
Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

  • 9 окт 2025 | 10:53
  • 13611
  • 9
Световните квалификации се завръщат с осем мача

Световните квалификации се завръщат с осем мача

  • 9 окт 2025 | 07:40
  • 11005
  • 1