Двама щангисти изгоряха с допинг

Спортният арбитражен съд (КАС) дисквалифицира грузинските състезатели по вдигане на тежести Реваз Давитадзе и Гурами Гиорбелидзе, след като в допинг тестовете им е открито едно и също вещество, забранено от Световната антидопингова агенция (УАДА), според документи, получени от ТАСС.

В пробите на Давитадзе и Гиорбелидзе са открити метаболити на SARMS ("остарин"), който принадлежи към класа на анаболните стероиди. Нарушението на антидопинговите правила от страна на Давитадзе датира от 15 август 2023 година, а на Гиорбелидзе - от 7 юли 2023-а.

И двамата са наказани за четири години с решение на КАС. Давитадзе ще може да се завърне в спорта не по-рано от 29 септември 2029 година, а Гиорбелидзе, който преди има няколко месеца временно наказание, ще може да се завърне не по-рано от 3 септември 2028-а.

26-годишният Давитадзе е европейски шампион за 2018 година и трикратен бронзов медалист от Световно първенство. След решението на Спортния арбитражен съд, той ще бъде лишен от сребърния си медал на Световното първенство през 2024-а и от сребърния си медал от Европейското първенство през 2025 година. 23-годишният Гиорбелидзе ще бъде лишен от златото от Европейското първенство за юноши през 2023-а и от среброто от Европейското първенство през 2024 година.

Спортният арбитражен съд постанови дисквалификация на щангистите, уважавайки иска на Международната антидопингова агенция (ITA) срещу Националната антидопингова агенция на Грузия, чиято дисциплинарна комисия преди това отказа да отстрани Давитадзе и Гиорбелидзе от спорта с мотива, че са "жертви на саботаж".