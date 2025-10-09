Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Бостън победи Вашингтон в треньорския дебют на Марко Щурм в НХЛ

Бостън победи Вашингтон в треньорския дебют на Марко Щурм в НХЛ

  • 9 окт 2025 | 10:20
  • 163
  • 0
Бостън победи Вашингтон в треньорския дебют на Марко Щурм в НХЛ

Бостън надделя над домакина Вашингтон с 3:1 в треньорския дебют на Марко Щурм в Националната хокейна лига.

Щурм на 5 юни стана първият германец, който е назначен за наставник на отбор от НХЛ.

"Чувството е страхотно, но съм и много изтощен. Очаквах този момент с нетърпение и се радвам, че успяхме да постигнем победа в гостуване. Това, че спечелихме тук, в тази толкова трудна зала, го прави още по-специално. Доволен съм, че момчетата играха по начина, по който исках и по който работихме в тренировките", коментира специалистът.

Давид Пастрънак се отличи с гол и две асистенции, а Елиас Линдхолм при числен превес и Морган Гийки на празна врата също се разписаха. Вратарят Джереми Суейман допринесе с 35 спасявания.

Том Уилсън беше точен за столичани, а Лоугън Томпсън завърши с 18 отразени шайби.

Вилям Ниландер изпъкна  попадение и две асистенции при успеха на Торонто с 5:2 в канадското дерби над гостуващия Монреал. Морган Райли добави гол и асистенция, а стражът Антъни Столарз парира 29 изстрела за победата.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Конър Макдейвид обясни новия си договор: Нашето куче няма да гладува

Конър Макдейвид обясни новия си договор: Нашето куче няма да гладува

  • 8 окт 2025 | 15:10
  • 716
  • 0
Остън Матюс остава лидер по приходи в НХЛ

Остън Матюс остава лидер по приходи в НХЛ

  • 8 окт 2025 | 10:30
  • 460
  • 0
Шампионът Флорида започна новия сезон в НХЛ с победа

Шампионът Флорида започна новия сезон в НХЛ с победа

  • 8 окт 2025 | 10:12
  • 752
  • 0
Световна шампионка по ски бягане се оттегля заради липса на мотивация

Световна шампионка по ски бягане се оттегля заради липса на мотивация

  • 7 окт 2025 | 19:08
  • 1657
  • 0
Камила Валиева плащала за наем на лед след раздялата с Тутберидзе

Камила Валиева плащала за наем на лед след раздялата с Тутберидзе

  • 7 окт 2025 | 15:52
  • 989
  • 0
Италия ще поиска примирие по време на Зимните олимпийски игри 2026

Италия ще поиска примирие по време на Зимните олимпийски игри 2026

  • 7 окт 2025 | 15:25
  • 573
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

  • 9 окт 2025 | 07:23
  • 11996
  • 6
Световните квалификации се завръщат с осем мача

Световните квалификации се завръщат с осем мача

  • 9 окт 2025 | 07:40
  • 6353
  • 1
Кой какво каза след дербито от Евролигата Апоел - Макаби в "Арена София"

Кой какво каза след дербито от Евролигата Апоел - Макаби в "Арена София"

  • 9 окт 2025 | 09:34
  • 1366
  • 5
Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

  • 8 окт 2025 | 20:35
  • 18948
  • 41
Нови 5 интригуващи битки в Евролигата тази вечер

Нови 5 интригуващи битки в Евролигата тази вечер

  • 9 окт 2025 | 07:07
  • 2679
  • 0
Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

  • 8 окт 2025 | 19:42
  • 14934
  • 14