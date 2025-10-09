Бостън победи Вашингтон в треньорския дебют на Марко Щурм в НХЛ

Бостън надделя над домакина Вашингтон с 3:1 в треньорския дебют на Марко Щурм в Националната хокейна лига.

Щурм на 5 юни стана първият германец, който е назначен за наставник на отбор от НХЛ.

"Чувството е страхотно, но съм и много изтощен. Очаквах този момент с нетърпение и се радвам, че успяхме да постигнем победа в гостуване. Това, че спечелихме тук, в тази толкова трудна зала, го прави още по-специално. Доволен съм, че момчетата играха по начина, по който исках и по който работихме в тренировките", коментира специалистът.

Давид Пастрънак се отличи с гол и две асистенции, а Елиас Линдхолм при числен превес и Морган Гийки на празна врата също се разписаха. Вратарят Джереми Суейман допринесе с 35 спасявания.

Том Уилсън беше точен за столичани, а Лоугън Томпсън завърши с 18 отразени шайби.

Вилям Ниландер изпъкна попадение и две асистенции при успеха на Торонто с 5:2 в канадското дерби над гостуващия Монреал. Морган Райли добави гол и асистенция, а стражът Антъни Столарз парира 29 изстрела за победата.