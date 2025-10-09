Популярни
  Асеновец (Асеновград)
  Джунейт Яшар е новият изпълнителен директор на Асеновец

Джунейт Яшар е новият изпълнителен директор на Асеновец

  • 9 окт 2025 | 10:12
  • 263
  • 0
Джунейт Яшар е новият изпълнителен директор на Асеновец

Джунейт Яшар пое поста на изпълнителен директор във ФК Асеновец.

Той е добре познато име в българския футбол. Родом от Асеновград, той започва своя път именно в школата на Асеновец, преди да направи крачка към големия футбол.

В своята професионална кариера е носил екипите на едни от най-утвърдените клубове в БългарияЛевски (София), Славия (София) и Черноморец (Бургас), а в по-късен етап играе в първа професионална лига за амбициозния тим на Крумовград. На всяко място той оставя следа със своята борбеност, дисциплина и лидерски качества.

Завръща се в родния Асеновград, за да помогне на отбора със своя опит и характер. Сега, в ролята на изпълнителен директор, Джунейт Яшар ще приложи натрупаните знания и професионализъм, за да допринесе за развитието на клуба и неговата школа.

„За мен е огромна чест да бъда част от ФК Асеновец в тази отговорна роля. Клубът винаги е бил повече от футболна емблема – той е спортен символ на нашия град и нашата сплотена общност. Заедно с ръководството, треньорите, футболистите и феновете ще работим за бъдеще, с което Асеновград да се гордее“, сподели Джунейт Яшар пред официалния сайт на клуба.

