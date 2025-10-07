Манол Георгиев: Победата ни е напълно заслужена, пропуснахме над 10 чисти положения

Асеновец (Асеновград) надви с минималното 1:0 ФК Раковски в мач от 11 кръг на Югоизточната Трета лига. Единственото попадение реализира още в 10-ата минута Макджералд Уоха.

„Победата ни е напълно заслужена. Вкарахме ранен гол, а още до края на първото полувреме пропуснахме не едно и две положения. В целия мач може би чистите ни ситуации бяха над 10“, коментира старши треньорът на Асеновец Манол Георгиев.

„Разбира се, гостите също имаха положения, удариха греда, но ние също имахме две греди – едната на Зехиров от малкото наказателно поле. В последните минути отново имаха възможност, но спечелихме. Защото, както ние можеше да вкараме някое от другите ни положения, така и Раковски можеше да ни изравни накрая“, добави още наставникът пред официалния сайт.

„За нас от изключителна важност бе да спечелим този мач. Няма как да върнем и да променим нещо в миналите двубои, но не трябваше да губим от Димитровград – там ситуацията не бе съвсем в наша полза, след като домакините получиха доста спорна дузпа. Срещу Нефтохимик също можеше да вземем нещо, но всичко това е минало… Надявам се в следващите мачове да подобрим представянето си“, коментира специалистът.

„Видях, че от Раковски пишат, че заради лошия терен един от играчите им е получил контузия и бе откаран в болница с линейка. Ситуацията стана близко до нас и видяхме какво се случи. Той получи пас от съотборник, протегна се на шпагат, за да спре топката, но я настъпи и топката удължи шпагата му. Чу се лош звук от крака му – наистина неприятен момент, но в случая не беше заради терена“, завърши Манол Георгиев.