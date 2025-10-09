Популярни
Резултати от НХЛ

  • 9 окт 2025 | 08:15
Тази нощ се изиграха четири мача от новия сезон в НХЛ. Ето и крайните резултати:

Торонто Мейпъл Лийфс - Монреал Канейдиънс 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Това се оказа десетият пореден сезон, в който “кленовите листа” стартират с победа.

Торонто стартира с победа десети пореден сезон в НХЛ
Торонто стартира с победа десети пореден сезон в НХЛ

Вашингтон Кепитълс - Бостън Бруинс 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Вегас Голдън Найтс - Лос Анджелис Кингс 6:7 (*след продължение и дузпи - 0:2, 3:1, 2:2, 1:2)

Едмънтън Ойлърс - Калгари Флеймс 4:5 (*след продължение и дузпи - 2:0, 1:2, 0:1, 1:2)

