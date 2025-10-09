Торонто стартира с победа десети пореден сезон в НХЛ

Торонто Мейпъл Лийфс победиха Монреал Канейдиънс с 5:2 у дома в първия мач от новия редовен сезон на НХЛ 2025/26. Това е 10-ата поредна победа на Торонто в първия мач от новия сезон - серия, датираща от сезон 2016/2017.

Според пресслужбата на НХЛ, само два отбора преди това са успявали да постигнат победна серия с такава продължителност в откриващите мачове на сезона: Монреал Канейдиънс, който държи рекорда от 11 сезона с откриващи победи (1953/1954 - 1963/1964), и Вашингтон Кепитълс, който също така спечели откриващите мачове на 10 редовни сезона подред (2001/2002 - 2011/2012, с изключение на сезон 2004/2005, който беше отменен заради локаута).