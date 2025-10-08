Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Ето каква сума ще получи носителят на трофея в Евролигата този сезон

Ето каква сума ще получи носителят на трофея в Евролигата този сезон

  • 8 окт 2025 | 20:36
  • 123
  • 0
Ето каква сума ще получи носителят на трофея в Евролигата този сезон

Евролигата обяви наградния фонд за участниците през настоящия сезон 2025/2026, а разликата между сумата, която ще получи шампионът и това, което ще вземе 16-ият в класирането е 2.25 милиона евро, информира гръцкото издание SDNA. Носителят на трофея ще спечели 2.4 милиона евро, а финалистът ще заслужи 2.1 милиона евро, което е съществено увеличение от 1.8-те милиона, които получи първенецът от миналия сезон Фенербахче. Финалистът Монако взе 1 милион евро.

Само първите 16 от общо 20-те участника ще получат дял от наградния фонд, като сумите варират от 1.8 милиона за заелия трето място до 150 хиляди евро за 16-ия в класирането.

