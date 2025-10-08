Популярни
Наполи потвърди контузиите на двама от своите титуляри

  • 8 окт 2025 | 20:35
  • 155
  • 0

Полузащитникът на Наполи Станислав Лоботка и дясното крило на тима Матео Политано страдат от контузии след победата с 2:1 над Дженоа, по време на която и двамата бяха принудително заменени, потвърдиха от клуба със съобщение на своя сайт.

Заради техните травми двамата футболисти бяха освободени от лагерите на Словакия и Италия за предстоящите мачове от световните квалификации. Лоботка е с разтежение в адуктора на дясното си бедро, а Политано е със същия тип контузия, но в десния си седалищен мускул. Очакванията са те да бъдат извън игра поне един месец, заради което ще пропуснат редица мачове, а именно тези срещу Торино, ПСВ Айндховен, Интер, Лече, Комо, Айнтрахт (Франкфурт) и Болоня. Двамата играчи бяха титуляри във всичките осем досегашни мача на Наполи през сезона, като в тях се отчетоха с по една асистенция.

Снимки: Gettyimages

