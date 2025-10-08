Популярни
  Загуби за шахматистите ни на Европейското

Загуби за шахматистите ни на Европейското

  • 8 окт 2025 | 20:30
  • 198
  • 0
Загуби за шахматистите ни на Европейското

Българските национални отбори по шахмат за жени и мъже допуснаха загуби в четвъртия кръг на европейското отборно първенство по шахмат в Батуми. Шампионките от миналата година отстъпиха с 1.5:2.5 срещу състава на Полша, а мъжете загубиха със същия резултат срещу Словения.

Единствената българска победа за деня записа Надя Тончева. Състезателката на ШК "Левски" продължи перфектната си серия в Грузия и спечели трета победа, този път срещу Клаудия Кулон с белите фигури на 27-ия ход. Нургюл Салимова пък направи реми с белите на 37-ия ход срещу Александра Малтасевская.

Антоанета Стефанова и Белослава Кръстева загубиха с черните фигури срещу Алина Кашлинская и Оливия Кьолбаса. Така българките отстъпиха с точка разлика и делят третото място в класирането с други три отбора, един от които домакинът на турнира Грузия.

Мъжете загубиха с точка разлика срещу Словения, след като направиха три ремита и загубиха на една дъска. Старши треньорът Кирил Георгиев направи първото реми след 27 хода с черните фигури срещу Матич Лавренчич, а Мартин Петров запълни точката с черните в 38 хода срещу Антон Демченко. Момчил Петков направи третото реми в 67 хода с белите фигури срещу Ян Субели.

Аркадий Найдич допусна единственото поражение с белите фигури след 36 хода срещу Владимир Федосеев и така националите отстъпиха с точка разлика. България дели 15-ото място с други 12 отбора, след като натрупа четири точки в първите четири дни на турнира.

