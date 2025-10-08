Популярни
  Венелин Анков: Нека реваншът между Димитър Димитров и Кирил Борисов да бъде за титлата на България!

  • 8 окт 2025 | 15:01
  • 237
  • 0
Скромните шампиони обикновено остават далеч от обществената шумотевица и ярките прожектори. За тях гръмките фрази са дефицитен или напълно отсъстващ актив. Това не им пречи да бъдат на върха и да изграждат следващите първенци за България в спорта.

На челните позиции сред бойците ни, разполагащи с подобни преимущества, се нарежда Венелин Анков.

"Аз не виждам с лявото си око. Никога не съм виждал нормално. Но защо трябва да се оплаквам от това? Няма нужда. Хората си имат техните проблеми, някои от които далеч по-сериозни. Ако искаш да направиш нещо, не можеш да търсиш оправдания!", категоричен е треньорът от Перник в подкаста "Неформално с Георги Петков".

Какво каза той за тежкия боксьор, когото тренира - Димитър Димитров, извеждайки го на ринга за пореден път през това лято, на бойната вечер в Созопол, организирана от Revolution Boxing Promotion:

"Ще има реванш с Кирил Борисов! Никога не съм го подценявал и заради това го победихме. Той има само един проблем - че е мързелив. Искам двамата да се бият за титлата на България! Уважавам страшно много работата на всички в Боксов клуб "Левски". Това не подлежи на коментар. Но имам свое виждане за нещата".

Какво е мнението му за неговия съгражданин - "Прокурорския син", Васил Михайлов:

"Познавам роднините на прокурорския син от нашия Перник. Нещо повече - заради агресията, която има, както и някои други качества или недостатъци, съм го искал в отбора ни. Подлежеше на корекция чрез спорта, сигурен съм".

За Марио Кирилов, Мариян Макавеев и Теодора Кирилова:

"С Марио сме преминали през много метаморфози. Били сме се, псували сме се, но същевременно сме делили и залъка си. Оставаме приятели. За цял живот! Същото важи и за останалите, които споменах. Имам няколко интересни истории, свързани с тях тримата...", загатна Анков. И завърши обнадеждаващо:

"Не можах да стана световен шампион по кикбокс. Но не съм се отказал от идеята да направя такъв!".

