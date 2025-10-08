Насър Ал-Атия стартира за четвърта поредна титла в рали-рейдовете

Насър Ал-Атия (Дачия) стартира в неделя в рали “Мароко”, в което ще преследва четвърта поредна световна титла в рали-рейд шампионата W2RC. Тази титла беше учредена през 2022 година и оттогава насам на първото място завършва само Насър, който води с 9 точки аванс.

Заедно с рали легендата Себастиен Льоб и Кристина Гутиерес, Ал-Атия осигури на Дачия второ място в класирането на производителите. Миналата година новият прототип на Дачия - Sandrider, дебютира в W2RC с победа в рали “Мароко”.

Dacia Sandriders revine pe traseele debutului său în competiția de rally-raid https://t.co/KPtapwCgGl pic.twitter.com/PGq3lE1XXh — Autostiri.ro (@Autostiriro) October 7, 2025

Състезанието в Мароко е пети и последен кръг от световния рали-рейд шампионат и по традиция се използва като генерална репетиция от всички важни участници в рали “Дакар” догодина, което отново ще е в Саудитска Арабия. В предишния кръг в Португалия най-добре от пилотите на Дачия се представи Льоб, който завърши трети, а Ал-Атия и Гутиерес останаха пети и седми.

Рали “Мароко” стартира от град Фес в неделя, общата дължина на маршрута му е 2299 километра, от които 1478 са състезателни. Първият етап е в неделя, 12 октомври, а последният - на 17 октомври, като тогава е пауърстейджът с дължина 33 километра, като веднага след финала на ралито ще бъдат наградени и новите световни шампиони в рали-рейдовете.

“Миналата година борбата беше оспорвана, но спечелихме шампионата - обясни Ал-Атия преди старта на рали “Мароко”. - Ще работя много усилено, както и целият отбор, за да постигнем това отново. Надявам се, че ще имаме успех в Мароко, имам много опит там, тъй като съм участвал няколко пъти в това рали.”