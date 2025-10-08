Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Насър Ал-Атия стартира за четвърта поредна титла в рали-рейдовете

Насър Ал-Атия стартира за четвърта поредна титла в рали-рейдовете

  • 8 окт 2025 | 14:18
  • 112
  • 0
Насър Ал-Атия стартира за четвърта поредна титла в рали-рейдовете

Насър Ал-Атия (Дачия) стартира в неделя в рали “Мароко”, в което ще преследва четвърта поредна световна титла в рали-рейд шампионата W2RC. Тази титла беше учредена през 2022 година и оттогава насам на първото място завършва само Насър, който води с 9 точки аванс.

Заедно с рали легендата Себастиен Льоб и Кристина Гутиерес, Ал-Атия осигури на Дачия второ място в класирането на производителите. Миналата година новият прототип на Дачия - Sandrider, дебютира в W2RC с победа в рали “Мароко”.

Обжалването на Дачия не даде резултат, Льоб окончателно отпада
Обжалването на Дачия не даде резултат, Льоб окончателно отпада

Състезанието в Мароко е пети и последен кръг от световния рали-рейд шампионат и по традиция се използва като генерална репетиция от всички важни участници в рали “Дакар” догодина, което отново ще е в Саудитска Арабия. В предишния кръг в Португалия най-добре от пилотите на Дачия се представи Льоб, който завърши трети, а Ал-Атия и Гутиерес останаха пети и седми.

Рали “Мароко” стартира от град Фес в неделя, общата дължина на маршрута му е 2299 километра, от които 1478 са състезателни. Първият етап е в неделя, 12 октомври, а последният - на 17 октомври, като тогава е пауърстейджът с дължина 33 километра, като веднага след финала на ралито ще бъдат наградени и новите световни шампиони в рали-рейдовете.

Кристина Гутиерес остава в тима на Дачия
Кристина Гутиерес остава в тима на Дачия

“Миналата година борбата беше оспорвана, но спечелихме шампионата - обясни Ал-Атия преди старта на рали “Мароко”. - Ще работя много усилено, както и целият отбор, за да постигнем това отново. Надявам се, че ще имаме успех в Мароко, имам много опит там, тъй като съм участвал няколко пъти в това рали.”

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Няма да има рали „Стари столици 2025“

Няма да има рали „Стари столици 2025“

  • 7 окт 2025 | 22:13
  • 5444
  • 1
Леклер може да напусне Ферари за сезон 2027

Леклер може да напусне Ферари за сезон 2027

  • 7 окт 2025 | 21:46
  • 2435
  • 5
Верстапен разказа за проблемите, с които се е борил в Сингапур

Верстапен разказа за проблемите, с които се е борил в Сингапур

  • 7 окт 2025 | 21:16
  • 2655
  • 0
Променят квалификацията във Формула 1 заради Кадилак

Променят квалификацията във Формула 1 заради Кадилак

  • 7 окт 2025 | 19:03
  • 6929
  • 0
Порше се оттегля от битката в Льо Ман и WEC

Порше се оттегля от битката в Льо Ман и WEC

  • 7 окт 2025 | 18:14
  • 1280
  • 0
Тото Волф иска Формула 1 да се върне в Южна Корея

Тото Волф иска Формула 1 да се върне в Южна Корея

  • 7 окт 2025 | 16:02
  • 1149
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

София отпусна половин милион и е все поблизо до ЕвроВолей 2026

София отпусна половин милион и е все поблизо до ЕвроВолей 2026

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 276
  • 0
БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

  • 8 окт 2025 | 12:03
  • 23975
  • 37
Венци Стефанов: Удрят Кабаков, хвърляйки светлината върху Славия! Който подцени Вълка, ще ближе рани

Венци Стефанов: Удрят Кабаков, хвърляйки светлината върху Славия! Който подцени Вълка, ще ближе рани

  • 8 окт 2025 | 14:08
  • 4039
  • 0
Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

  • 8 окт 2025 | 11:25
  • 11988
  • 14
Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

  • 8 окт 2025 | 07:00
  • 9896
  • 9
"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

  • 8 окт 2025 | 10:04
  • 5536
  • 3