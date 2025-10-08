Популярни
Терънс Крауфорд разкри как е променил тялото си за битката с Канело

  • 8 окт 2025 | 12:16
  • 280
  • 1
Терънс Крауфорд разкри как е променил тялото си за битката с Канело

Терънс Кроуфорд е прекарал месеци в подготовка, за да може тялото му да достигне категория до 168 паунда (76 килограма).

Размишлявайки върху победата си над Канело Алварес, която му донесе безспорната титла в супер-средна категория, Терънс Кроуфорд разговаря с Андре Уорд за физическата си подготовка и преминаването през няколко теглови дивизии, за да се осъществи мачът.

„Когато се биех в по-ниските категории, винаги трябваше да възпирам тялото си да расте“, каза Кроуфорд. „Когато бях в категория до 66 килограма, всички казваха: „Този човек не излиза от залата“. Аз така или иначе съм постоянно в залата, но трябваше да го правя, за да поддържам теглото си ниско и в разумни граници, за да мога да вляза в категорията. Така че, когато получих възможност да тренирам, без да се притеснявам какво правя в залата за тежести или какво ям, тялото ми просто започна да прави това, което трябва.“

„Не съм казвал на тялото си просто да стане по-голямо... Много хора не знаят това, но аз започнах да тренирам за Канело още през февруари. Това беше процес. Те си мислят, че се е случило за една нощ. Чет ми каза: „Ще получиш този мач с Канело, трябва да започнем сега, да работим върху краката ти, върху силата ти, за да можеш да понесеш тези тежки удари, защото той ще удря ръцете ти“. Така че ние вече се готвехме за Канело през февруари. И когато казват: „А, той просто е качил цялото това тегло“, не, това беше процес. Първо качване на маса, а след това изчистване.“

След това Кроуфорд беше попитан дали рядкото му участие в мачове и дългите паузи между битките са пречка.

„Мисля, че остротата идва от спарингите и тренировките в залата. Ако си остър в залата, ще бъдеш остър и в мача. Поне аз така мисля. Много хора не вярват в това... Тъй като съм в този спорт толкова дълго, тялото ми има нужда от почивка. Така че, когато имаш лагер след лагер след лагер с мисълта „оставам активен“, ти постоянно изтощаваш тялото си.“

„И когато казват: „О, Терънс се бие веднъж годишно.“ За мен това е добре. Ако се бия два пъти годишно, ще е страхотно, но и веднъж годишно е добре – давам на тялото си необходимото време за възстановяване, защото с напредването на възрастта това е също толкова важно, колкото всичко останало – възстановяването.“

