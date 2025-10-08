Ремзи Осман стана за 10-и път световен шампион при ветераните

Ремзи Осман стана за 10-и път световен шампион при ветераните.

На първенството в унгарския град Татабаня шампионът постигна три победи, като на финала се справи и с узбека Убайдуло Ергашев с 4:1 в категория до 62 кг на свободния стил в дивизия Е (56-60 г.).

На старта Ремзи преодоля с технически туш 10:0 руската Едуард Иванов, който се състезава под флага на UWW, а след това се наложи и над казахстанеца Ярик Иманиязов - 5:1 в полуфиналите.

За Осман това е четвърта поредна титла в категория до 62 кг, в която се състезава от 2017 г.

57-годишният Ремзи Османов е възпитаник на разградската школа, военната си служба отбива в ЦСКА, а в последните 7 години е изпълнителен директор на клуб "Лютви Ахмедов", включва се и в тренировките.