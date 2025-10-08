Популярни
Държавното първенство по обезда излъчи шампионите на България

  • 8 окт 2025 | 09:07
  • 177
  • 0
Над 30 тандема премериха сили на Държавното първенство по обездка в клас Т, юноши до 14 и до 18 годин, както и за млади 4, 5 и 6-годишни коне, което се проведе в КБ "Фригопан, с.Царацово.

Държавен шампион за 2025 г. в най-високия клас стана Мирела Райкова с кон Сиско Кид (ЕК Конкур). На почетната стълбичка до нея се качиха Пламена Зенова, която завоюва среброто с кон Маренго (ККС Проф. Рангел Караиванов) и Цветелина Цанева с кон Кастинг (ККС Калоян 92).

При юношите до 18 г. златото спечели Елена Касакова с кон Бауман'с Куинау (ККС Калоян 92), която остави зад гърба си София Петрова с кон Гладиатор (ККС Калоян 92) и Мария-Магдалена Даскалова с кон Фльор Даймънд (ККС Ла Кроа).

В категорията до 14 г. държавен първенец е Дария Чолакова с кон Лавлин (ЕК Екуита), пред Емануела Иванова с кон Картел (ЕК Еклипс) и Илина Друмешка с кон Кондор (ККС: Калоян 92)

В надпреварата при 4-годишните коне титлата извоюва е Йоанна Сталева с кон Даймънд Уайт (ККС Кариер), втора е Елена Касакова с кон Чаке (ККС Калоян 92), а трета - Красина Кръстева с кон Корнесино КК (ККС Лаф Хорсес).

При 5-годишните коне шампионка стана Елена Касакова с кон Чикаго (ККС Калоян 92), следвана от Анна Ангелова с кон Холи (ККС Калоян 92) и Жанна Михова с кон Кол Ми Куик (СКККС Тракенен).

При 6-годишните златото отиде при Мартина Гайдарова с кон Зонар (ККС Шумен), втора се класира Пламена Зенова с кон Карена (ККС Проф. Рангел Караиванов).

