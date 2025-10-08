Вълнуващи срещи със звездни гости на 24-тия Банско филм фест

От 19 до 23 ноември 2025 г. в Банско ще се проведе 24-тото издание на Международния фестивал на планинарското и екстремно кино (Банско филм фест).

Програмата включва 83 селектирани филмови премиери от 43 държави и конкурсна част в седем категории. По време на събитието ще има 14 презентации на български и чуждестранни алпинисти и приключенци, срещи със световни режисьори и дискусии, 12 фотоизложби, конкурси, състезания по катерене и проникване в пещери.

Сред акцентите са презентацията „Мистериите на Еверест“ с водещ Йохен Хемлеб от Германия, мастър класът за млади режисьори и продуценти „Камера в екстремни условия“ с водещ Грег Грансдън от Канада, презентации на Никола Калистрин, лекция на учения и спелеолог Цветан Паров „Антарктическо синьо – влиянието на климатичните промени върху ледниците“, презентация на българския дамски ветроходен екипаж Time2Dare, лекцията „История на изкачванията на Вихрен“ с Дойчин Боянов и „Водопадите в България“ с доц. Борислав Александров. Фестивалът включва и рубрика „Памет“, посветена на 100 години от рождението на проф. Георги Атанасов.

Детската и младежка програма BanskoFilmFestKIDS обхваща над 400 деца от цялата страна с открити уроци, състезания, занимания по катерене и проникване в пещери. Сред участниците в програмата са и български и чуждестранни експерти, които провеждат практическо обучение по ориентиране, работа с палатки, бивакуване и опазване на природата.

Международни гости на фестивала са полският алпинист и режисьор Освалд Родриго Перейра, австрийският катерач Мартин Зиберер и италианските алпинисти Матео делла Бордела и Стефано Рагацо, който прекара 9 дни сам на една от най-внушителните стени в света, като успя да изкатери соло с въже изключително техничния маршрут „Eternal Flame“ (650 м, 7c+) на Безименната кула (6251 м) на Транго, в Пакистан. Това е първото преминаване на линията в този стил.

"Стефано не е просто катерач, той е разказвач на истории за смелост и вътрешна трансформация. В думите му планината оживява като огледало на човешкия дух - място, където всяка крачка нагоре е стъпка към себе си. Между Шамони и Доломитите, между скали и вдъхновение, Стефано Рагацо създава катерене с душа - с уважение към природата. Той ще бъде гост на Банско Филм Фест 2025 – среща, която ще накара всички гости да се почувстват като след първия сняг: будни, вдъхновени и готови за нови висини", написаха организаторите на фестивала за планинарско кино.

За една от най-големите загадка на алпинизма – Мистерията на Малъри и Ървин, гостите на фестивала ще разберат от знаменитият писател и публицист на тема Еверест – Йохен Хемлеб от Германия. Той ще бъде и председател на международното филмово жури.

Българските участници включват Дойчин Боянов, Никола Калистрин, Цветан Паров, доц. Александър Шопов и пещерняците от клуб „Под ръбъ“.

Фестивалът ще представи също срещи с мотористи и туристи в Люлин планина, обсъждащи регулацията и безопасното пребиваване в планината, както и дискусии за влиянието на човешката дейност върху природата.

Кулминацията на фестивала ще бъде церемонията по награждаване на най-добрите филми и финалното парти.