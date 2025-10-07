Ръгбистите, които изберат лигата на бунтовниците R360, няма да могат да играят за националните си отбори

Състезателите по ръгби, които изберат да се присъединят към новата лига R360, автоматично няма да имат право да играят за националните си отбори, обявиха осем от най-големите федерации. Това са федерациите на Нова Зеландия, Австралия, Република Южна Африка, Франция, Англия, Шотландия, Ирландия и Италия, които се противопоставиха категорично на новото състезание.

Тази алтернативна лига е представена от бившия английски национал Майк Тиндал, заедно с Марк Спуурс и Стюърт Хупър, като има за цел да събере мъжки и женски отбори, които играят по четирите краища на света на датите, предвидени за мачове на националните отбори. Този модел беше представен в края на септември на "Уърлд Ръгби" - институцията, която управлява спорта в международен план, но е бил отхвърлен.

"Промоутърите на това състезание не са се свързали с всички федерация, за да представят и обяснят икономическия модел", се казва в позиция на федерациите.

Strong joint statement from the IRFU, New Zealand, Australia, South Africa, England, Scotland, France and Italy unions regarding R360. pic.twitter.com/hDAR4SqHF8 — Cian Tracey (@CianTracey1) October 7, 2025

Те смятат, че това е модел, който е създаден, за да генерира приходи, като използва малък елит, което би се отразило много негативно на инвестициите, на аматьорското ръгби и на създаването на играчи.

От новата лига не са дали и информация как смятат да се грижат за здравето на състезателите и да ги защитават.

Все още нито един играч не е заявил намерение да се присъедини към състезанието, но Майк Тиндъл заяви, че състезанието ще бъде обявено в началото на следващата година и трябва да започне през следващия октомври.

От големите сили в спорта единствено федерациите на Уелс и Аржентина не се присъединили към бойкота на новата лига.

