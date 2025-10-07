Ръгбистите, които изберат лигата на бунтовниците R360, няма да могат да играят за националните си отбори

Популярни
  • 7 окт 2025 | 21:33
Състезателите по ръгби, които изберат да се присъединят към новата лига R360, автоматично няма да имат право да играят за националните си отбори, обявиха осем от най-големите федерации. Това са федерациите на Нова Зеландия, Австралия, Република Южна Африка, Франция, Англия, Шотландия, Ирландия и Италия, които се противопоставиха категорично на новото състезание.

Тази алтернативна лига е представена от бившия английски национал Майк Тиндал, заедно с Марк Спуурс и Стюърт Хупър, като има за цел да събере мъжки и женски отбори, които играят по четирите краища на света на датите, предвидени за мачове на националните отбори. Този модел беше представен в края на септември на "Уърлд Ръгби" - институцията, която управлява спорта в международен план, но е бил отхвърлен.

"Промоутърите на това състезание не са се свързали с всички федерация, за да представят и обяснят икономическия модел", се казва в позиция на федерациите.

Те смятат, че това е модел, който е създаден, за да генерира приходи, като използва малък елит, което би се отразило много негативно на инвестициите, на аматьорското ръгби и на създаването на играчи.

От новата лига не са дали и информация как смятат да се грижат за здравето на състезателите и да ги защитават.

Все още нито един играч не е заявил намерение да се присъедини към състезанието, но Майк Тиндъл заяви, че състезанието ще бъде обявено в началото на следващата година и трябва да започне през следващия октомври.

От големите сили в спорта единствено федерациите на Уелс и Аржентина не се присъединили към бойкота на новата лига. 

Снимки: Gettyimages

