  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
Световна шампионка по ски бягане се оттегля заради липса на мотивация

  • 7 окт 2025 | 19:08
Световната шампионка с щафетата на Норвегия по ски бягане на 4 по 5 километра Хелене Мари Фосесхолм обяви в профила си в Инстаграм, че прекратява спортната си кариера заради липса на мотивация.

"Имам тъжна новина. Реших да се оттегля от спорта. Мотивацията ми се движеше нагоре-надолу през последните месеци и, за съжаление, последното усещам по-силно", написа Фосесхолм.

Спортистката добави, че планира да учи медицина.

24-годишната норвежка е и трикратна световна шампионка за девойки и медалистка от старт за Световната купа. Тя спечели и бронзов медал на Световното първенство по планинско колоездене за девойки.

Нови титли за Деянов и Недялкова от Държавното първенство по лятно ски бягане
Нови титли за Деянов и Недялкова от Държавното първенство по лятно ски бягане
Снимки: Gettyimages

