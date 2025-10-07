Световна шампионка по ски бягане се оттегля заради липса на мотивация

Световната шампионка с щафетата на Норвегия по ски бягане на 4 по 5 километра Хелене Мари Фосесхолм обяви в профила си в Инстаграм, че прекратява спортната си кариера заради липса на мотивация.

"Имам тъжна новина. Реших да се оттегля от спорта. Мотивацията ми се движеше нагоре-надолу през последните месеци и, за съжаление, последното усещам по-силно", написа Фосесхолм.

Спортистката добави, че планира да учи медицина.

24-годишната норвежка е и трикратна световна шампионка за девойки и медалистка от старт за Световната купа. Тя спечели и бронзов медал на Световното първенство по планинско колоездене за девойки.

