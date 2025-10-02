Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Нови титли за Деянов и Недялкова от Държавното първенство по лятно ски бягане

Нови титли за Деянов и Недялкова от Държавното първенство по лятно ски бягане

  • 2 окт 2025 | 17:37
  • 188
  • 0
Нови титли за Деянов и Недялкова от Държавното първенство по лятно ски бягане

Симеон Деянов (Узана 2007) и Калина Недялкова (Александър Логистик) спечелиха златните медали и от втория ден на лятното Държавно първенство по ски бягане с ролкови ски за мъже и жени и юноши и девойки старша възраст. Организатори на атрактивното състезание от календара на ФИС са БФСки и община Сапарева баня.

В масовия старт свободен стил на 10 километра при мъжете след Деянов втори отново е Даниел Пешков от СК Банско, както бе вчера и в класическия стил. Трети завърши Николай Николов (Паничище 2009).

На 5 км свободен стил при жените Недялкова спечели златото, а след нея се наредиха Елена Христева (Тритон Екстриим) и Антония Григорова (Александър Логистик). Наградите на призьорите връчиха Георги Бобев, вицепрезидент на БФСки, Калин Гелев, кмет на Сапарева баня, общински съветници и Веселин Цинзов, координатор "Ски бягане" в БФСки.

В сряда Деянов и Недялкова станаха шампиони и в класическия стил.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Олимпийската шампионка в ски бягането Джеси Дигинс ще прекрати кариерата си след края на сезона

Олимпийската шампионка в ски бягането Джеси Дигинс ще прекрати кариерата си след края на сезона

  • 2 окт 2025 | 06:23
  • 1733
  • 1
Камила Валиева планира да поднови кариерата си в школата на Татяна Навка

Камила Валиева планира да поднови кариерата си в школата на Татяна Навка

  • 1 окт 2025 | 14:30
  • 795
  • 0
Рекордният договор на Капризов с Минесота Уайлд вече е факт

Рекордният договор на Капризов с Минесота Уайлд вече е факт

  • 30 сеп 2025 | 22:25
  • 1951
  • 3
21 старта в алпийския сноуборд преди Олимпийските игри

21 старта в алпийския сноуборд преди Олимпийските игри

  • 30 сеп 2025 | 19:18
  • 847
  • 0
На 81-годишна възраст почина бивш шампион от Четирите шанци

На 81-годишна възраст почина бивш шампион от Четирите шанци

  • 30 сеп 2025 | 16:34
  • 1204
  • 0
Марк-Андре Флюри се оттегли от хокея с победа на Питсбърг в контролна среща

Марк-Андре Флюри се оттегли от хокея с победа на Питсбърг в контролна среща

  • 28 сеп 2025 | 12:50
  • 661
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 9977
  • 17
Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

  • 2 окт 2025 | 18:26
  • 12484
  • 5
Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

  • 2 окт 2025 | 15:04
  • 16555
  • 19
Ранните мачове в Лига Европа: Рома и Селтик изостават като домакини

Ранните мачове в Лига Европа: Рома и Селтик изостават като домакини

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 11537
  • 0
Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 304
  • 0
Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 15:30
  • 9052
  • 12