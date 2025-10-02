Нови титли за Деянов и Недялкова от Държавното първенство по лятно ски бягане

Симеон Деянов (Узана 2007) и Калина Недялкова (Александър Логистик) спечелиха златните медали и от втория ден на лятното Държавно първенство по ски бягане с ролкови ски за мъже и жени и юноши и девойки старша възраст. Организатори на атрактивното състезание от календара на ФИС са БФСки и община Сапарева баня.

В масовия старт свободен стил на 10 километра при мъжете след Деянов втори отново е Даниел Пешков от СК Банско, както бе вчера и в класическия стил. Трети завърши Николай Николов (Паничище 2009).

На 5 км свободен стил при жените Недялкова спечели златото, а след нея се наредиха Елена Христева (Тритон Екстриим) и Антония Григорова (Александър Логистик). Наградите на призьорите връчиха Георги Бобев, вицепрезидент на БФСки, Калин Гелев, кмет на Сапарева баня, общински съветници и Веселин Цинзов, координатор "Ски бягане" в БФСки.

В сряда Деянов и Недялкова станаха шампиони и в класическия стил.