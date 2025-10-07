Калояна Налбантова допусна обрат на турнир във Финландия

Националката Калояна Налбантова допусна поражение в първия кръг на турнира по бадминтон от Световните серии "Super 500" във Вантаа (Финландия). 19-годишната българка отстъпи в оспорван мач пред Чъ Хсу Вън (Тайван) с 21:18, 13:21, 17:21 за 57 минути на корта.

Налбантова спечели първия гейм след четири поредни точки в края, но в следващите две части беше догонваща в резултата. Съперничката ѝ взе решителната трети гейм с 21:17 и затвори мача.

Преди по-малко от месец възпитаничката на Стилиян Макарски спечели първа титла в кариерата си от сериите "International Challenge" в Льовен (Белгия).

В надпреварата участват над 290 състезатели от Тайланд, Индия, Франция, Япония, Китай, Дания, Тайван, Индонезия, Италия, Чехия, Унгария, Германия, Украйна и други.