Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Ратифицираха световния рекорд на Кеджелча

Ратифицираха световния рекорд на Кеджелча

  • 7 окт 2025 | 17:49
  • 318
  • 0
Ратифицираха световния рекорд на Кеджелча

Световната атлетика официално потвърди световния рекорд в полумаратона, поставен от етиопеца Йомиф Кеджелча във Валенсия през изминалата година.

Сребърният медалист на 10 000 метра от световно първенство постигна време от 57:30 на Medio Maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zurich на 27 октомври 2024 г. С това той подобри с една секунда предишното върхово постижение, принадлежащо на Джейкъб Киплимо и поставено в Лисабон на 21 ноември 2021 г.

Кеджелча пое контрола над състезанието малко преди третия километър, повеждайки група от шестима атлети, която премина през 5-километровата отсечка за 13:38. След 22-ата минута до него останаха само двама съперници – Даниел Матейко и Исая Кипкоеч Ласой. Тримата преминаха 10-ия километър за 27:12, но следващите 5 километра бяха изминати за 13:44, което постави под съмнение възможността за световен рекорд.

Въпреки това Кеджелча увеличи темпото, откъсна се с лекота от кенийското дуо и пресече финалната линия с рекордното време от 57:30.

"Това състезание не беше лесно“, заяви Кеджелча. "Днес си казах, че трябва да го направя за 57 минути, и видях от часовника на водещата кола, че е възможно, въпреки дъжда. Исках да подобря световния рекорд и съм наистина щастлив, че успях.“

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Вайнио с рекорд 3 седмици след Световното в Токио

Вайнио с рекорд 3 седмици след Световното в Токио

  • 7 окт 2025 | 16:22
  • 405
  • 0
Германци спечелиха полумаратона на Кьолн

Германци спечелиха полумаратона на Кьолн

  • 7 окт 2025 | 15:20
  • 337
  • 0
Кемей се цели по-високо след рекорда на маратона в Кошице

Кемей се цели по-високо след рекорда на маратона в Кошице

  • 7 окт 2025 | 13:54
  • 280
  • 0
"Най-красивият маратон във Великобритания" завърши с предложение за брак

"Най-красивият маратон във Великобритания" завърши с предложение за брак

  • 7 окт 2025 | 13:34
  • 409
  • 0
Ша'Кари Ричардсън изненадващо се оттегли от турнира Athlos, но има важна новина за феновете

Ша'Кари Ричардсън изненадващо се оттегли от турнира Athlos, но има важна новина за феновете

  • 7 окт 2025 | 12:37
  • 593
  • 0
Якоб Ингебригтсен с откровено признание след разочароващото си представяне на Световното

Якоб Ингебригтсен с откровено признание след разочароващото си представяне на Световното

  • 7 окт 2025 | 12:16
  • 652
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 15114
  • 21
Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

  • 7 окт 2025 | 12:09
  • 42270
  • 36
ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

  • 7 окт 2025 | 16:32
  • 4491
  • 7
Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

  • 7 окт 2025 | 12:31
  • 12190
  • 6
Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

  • 7 окт 2025 | 12:45
  • 24959
  • 20
Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

  • 7 окт 2025 | 10:38
  • 28619
  • 31