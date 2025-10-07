Ратифицираха световния рекорд на Кеджелча

Световната атлетика официално потвърди световния рекорд в полумаратона, поставен от етиопеца Йомиф Кеджелча във Валенсия през изминалата година.

Сребърният медалист на 10 000 метра от световно първенство постигна време от 57:30 на Medio Maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zurich на 27 октомври 2024 г. С това той подобри с една секунда предишното върхово постижение, принадлежащо на Джейкъб Киплимо и поставено в Лисабон на 21 ноември 2021 г.

Кеджелча пое контрола над състезанието малко преди третия километър, повеждайки група от шестима атлети, която премина през 5-километровата отсечка за 13:38. След 22-ата минута до него останаха само двама съперници – Даниел Матейко и Исая Кипкоеч Ласой. Тримата преминаха 10-ия километър за 27:12, но следващите 5 километра бяха изминати за 13:44, което постави под съмнение възможността за световен рекорд.

Въпреки това Кеджелча увеличи темпото, откъсна се с лекота от кенийското дуо и пресече финалната линия с рекордното време от 57:30.

"Това състезание не беше лесно“, заяви Кеджелча. "Днес си казах, че трябва да го направя за 57 минути, и видях от часовника на водещата кола, че е възможно, въпреки дъжда. Исках да подобря световния рекорд и съм наистина щастлив, че успях.“