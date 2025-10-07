Популярни
  Лека атлетика
  2. Лека атлетика
  Световната шампионка Перес Джепчирчир оглавява звездната селекция на маратона във Валенсия през 2025 г.

  • 7 окт 2025 | 17:25
  • 126
  • 0
Действащата световна шампионка в маратона Перес Джепчирчир беше обявена сред участниците в маратона на Валенсия през 2025 г., насрочен за 7 декември.

Джепчирчир изуми силната конкуренция, за да спечели женския маратон на Световното първенство по лека атлетика, триумфирайки с време 2:24:43.

Сега бившата шампионка от маратона в Лондон ще застане на старта по улиците на Валенсия с надеждата да завърши сезона си по най-добрия начин.

Вторият резултат на световното първенство беше постигнат от етиопката Тигст Асефа с 2:24:45, а трета се нареди Джулия Патернаин от Уругвай, която завърши с време 2:27:23.

Кой ще се изправи срещу Перес Джепчирчир на маратона във Валенсия?

Очаква се вълнуваща надпревара, тъй като етиопката Амане Берисо, шампионка от 2023 г. и настояща рекордьорка на трасето във Валенсия с време 2:14:58, ще се изправи срещу Перес Джепчирчир, чието лично най-добро постижение е 2:16:16.

Предвид скорошната ѝ форма, Перес Джепчирчир ще бъде сила, с която всички трябва да се съобразяват. Нейната сънародничка Джойсилин Джепкосгей, която стартира с лично най-добро време от 2:16:24, също ще бъде сред фаворитките.

Кенийското дуо познава вкуса на победата в "Града на бягането“, въпреки че триумфът на Джойсилин Джепкосгей е в полумаратонската дистанция. Сред другите участнички в надпреварата са Кейра Д'Амато, Фикрте Верета, Шарлот Пърдю и Ема Бейтс.

При мъжете въпреки участието на големи имена като шампиона от 2023 г. Сисай Лема (2:01:48) и силна група бегачи с времена под 2:05, включително европейците Самуел Фитви (2:04:56), светлината на прожекторите отново ще падне върху дебютантите.

Световният сребърен медалист в маратона Аманал Петрос (2:04:58) също ще бъде на старта.

В град и на трасе, известни с това, че са благоприятни за дебютанти, новодошлите като кенийците Винсент Нягео и Патрик Мосин привлякоха вниманието, целейки се във впечатляващи резултати в първия си тест на дистанцията от 42.195 км.

"Валенсия отново е дестинация за най-амбициозните дебютанти. Победните на Келвин Киптум и Себастиан Саве през предходните години ясно помогнаха за изграждането на представата за предимствата, които нашият маратон предлага на дебютантите“, заяви Марк Роиг, треньор на международния елит на маратона във Валенсия.

Снимки: Gettyimages

