Световната шампионка Перес Джепчирчир оглавява звездната селекция на маратона във Валенсия през 2025 г.

Действащата световна шампионка в маратона Перес Джепчирчир беше обявена сред участниците в маратона на Валенсия през 2025 г., насрочен за 7 декември.

Джепчирчир изуми силната конкуренция, за да спечели женския маратон на Световното първенство по лека атлетика, триумфирайки с време 2:24:43.

Сега бившата шампионка от маратона в Лондон ще застане на старта по улиците на Валенсия с надеждата да завърши сезона си по най-добрия начин.

Вторият резултат на световното първенство беше постигнат от етиопката Тигст Асефа с 2:24:45, а трета се нареди Джулия Патернаин от Уругвай, която завърши с време 2:27:23.

Кой ще се изправи срещу Перес Джепчирчир на маратона във Валенсия?

Очаква се вълнуваща надпревара, тъй като етиопката Амане Берисо, шампионка от 2023 г. и настояща рекордьорка на трасето във Валенсия с време 2:14:58, ще се изправи срещу Перес Джепчирчир, чието лично най-добро постижение е 2:16:16.

Предвид скорошната ѝ форма, Перес Джепчирчир ще бъде сила, с която всички трябва да се съобразяват. Нейната сънародничка Джойсилин Джепкосгей, която стартира с лично най-добро време от 2:16:24, също ще бъде сред фаворитките.

Кенийското дуо познава вкуса на победата в "Града на бягането“, въпреки че триумфът на Джойсилин Джепкосгей е в полумаратонската дистанция. Сред другите участнички в надпреварата са Кейра Д'Амато, Фикрте Верета, Шарлот Пърдю и Ема Бейтс.

При мъжете въпреки участието на големи имена като шампиона от 2023 г. Сисай Лема (2:01:48) и силна група бегачи с времена под 2:05, включително европейците Самуел Фитви (2:04:56), светлината на прожекторите отново ще падне върху дебютантите.

Световният сребърен медалист в маратона Аманал Петрос (2:04:58) също ще бъде на старта.

В град и на трасе, известни с това, че са благоприятни за дебютанти, новодошлите като кенийците Винсент Нягео и Патрик Мосин привлякоха вниманието, целейки се във впечатляващи резултати в първия си тест на дистанцията от 42.195 км.

"Валенсия отново е дестинация за най-амбициозните дебютанти. Победните на Келвин Киптум и Себастиан Саве през предходните години ясно помогнаха за изграждането на представата за предимствата, които нашият маратон предлага на дебютантите“, заяви Марк Роиг, треньор на международния елит на маратона във Валенсия.

