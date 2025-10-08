Хейтинга ще има нов помощник в Аякс

Фактът, че Джон Хейтинга остава треньор на Аякс засега, стана ясен още след мача със Спарта (Ротердам). От клуба обявиха, че ще има допълнителен асистент на наставника в лицето на Фред Грим. Той е привлечен по настояване на Хейтинга.

От Аякс са водили разговори с бившия треньор на Куик Бойс Томас Дуйвенвоорден, но асистентът на Де Граафшап се оказа недостижим, тъй като в бъдеще ще стане старши треньор на тима.

Ван Бастен нападна треньора на Аякс: Сляп си за реалността

Предимството на Фред Грим е, че той поддържа топли връзки с Луис ван Гаал, съветник на Надзорния съвет и Хайтинга. Треньорът на Аякс заяви миналата седмица, че от време на време разговаря с Ван Гаал. Това трябва да се случва още по-често занапред, твърди "Де Телеграаф".

Аякс няма загуба от началото на сезона в Ередивизи, но с 4 победи и 4 равенства заема трето място в класирането след Фейенорд и ПСВ Айндховен.

Следвай ни:

Снимки: Imago