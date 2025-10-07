Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Спортният клуб за хора с увреждания в Русе ще организира две държавни първенства

Спортният клуб за хора с увреждания в Русе ще организира две държавни първенства

  • 7 окт 2025 | 16:35
  • 256
  • 0
Спортният клуб за хора с увреждания в Русе ще организира две държавни първенства

Две държавни първенства планира да осъществи през ноември русенският спортен клуб за хора с увреждания „Олимп – спортът е равнопоставен“, съобщи за БТА председателят на клуба Георги Гаев.

За осма поредна година крайдунавският град трябва да е домакин на шампионатите по бадминтон и шахмат от държавния календар за параолимпийски спортове между 14 и 16 ноември в зала „Арена Русе“.

Заявка за участие вече са подали отбори от Сливен, Пловдив, Ямбол, Севлиево, Варна, очаква се потвърждение от тимове от Бургас и София, каза Гаев и добави, че русенският клуб има нужда от помощ за организацията на надпреварите.

„Необходимата сума за провеждане на двете състезания, включваща спортни принадлежности, награди и отличителни знаци, както и престой на участниците и техните придружители за два дни в Русе е 11 500 лева. Част от средствата са осигурени от Община Русе и от спонсори на клуба. Разчитаме за подпомагане на организацията на надпреварите на бизнеса и обществеността от Русе“, коментира Гаев.

Той уточни, че дейността на спортния клуб „Олимп – спортът е равнопоставен“ е изцяло насочена към хората в неравностойно положение и хора с увреждания.

„Подкрепата на спорта за хора с увреждания е от изключителна важност за социалното развитие на цялото общество. Спортът е много добра възможност за преодоляване на социалното изключване и самоизолиране зад „четири стени“. В нашия клуб на улица „Проф. Димитър Баларев“ 2 има треньори, които подготвят сериозно нашите състезатели“, каза още Гаев.

Той добави, че с подкрепата и на спортния клуб по бадминтон „Русе“ „Олимп – спортът е равнопоставен“ е стигнал до третото място в отборното класиране на състоялия се наскоро в Сливен държавен шампионат по бадминтон. Гаев е спечелил за втора поредна година първото място в своята група, а Валери Василев е завършил четвърти. Лора Иванова от русенския клуб продължава да се готви за първенството по спортна стрелба в Пловдив.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Ясни са имената на новите шампиони от трети кръг на Републиканско първенство по билярд (10-та топка)

Ясни са имената на новите шампиони от трети кръг на Републиканско първенство по билярд (10-та топка)

  • 7 окт 2025 | 15:47
  • 196
  • 0
Андора става арена на супер битка в колоезденето на 19 октомври

Андора става арена на супер битка в колоезденето на 19 октомври

  • 7 окт 2025 | 15:44
  • 213
  • 0
Българин влезе в управата на Европейската федерация по конен спорт

Българин влезе в управата на Европейската федерация по конен спорт

  • 7 окт 2025 | 14:07
  • 313
  • 0
Бяла срещу испанки в третия кръг на турнира за купата на ЕХФ

Бяла срещу испанки в третия кръг на турнира за купата на ЕХФ

  • 7 окт 2025 | 13:58
  • 561
  • 0
Олимпийският шампион Ризки Джунианся постави нов световен рекорд

Олимпийският шампион Ризки Джунианся постави нов световен рекорд

  • 7 окт 2025 | 11:08
  • 1187
  • 0
Установена е причината за смъртта на Феликс Баумгартнер

Установена е причината за смъртта на Феликс Баумгартнер

  • 7 окт 2025 | 09:40
  • 11290
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 13306
  • 20
Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

  • 7 окт 2025 | 12:09
  • 36402
  • 28
ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

  • 7 окт 2025 | 16:32
  • 2147
  • 3
Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

  • 7 окт 2025 | 12:31
  • 10308
  • 6
Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

  • 7 окт 2025 | 12:45
  • 20234
  • 15
Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

  • 7 окт 2025 | 10:38
  • 23899
  • 27