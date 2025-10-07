Спортният клуб за хора с увреждания в Русе ще организира две държавни първенства

Две държавни първенства планира да осъществи през ноември русенският спортен клуб за хора с увреждания „Олимп – спортът е равнопоставен“, съобщи за БТА председателят на клуба Георги Гаев.

За осма поредна година крайдунавският град трябва да е домакин на шампионатите по бадминтон и шахмат от държавния календар за параолимпийски спортове между 14 и 16 ноември в зала „Арена Русе“.

Заявка за участие вече са подали отбори от Сливен, Пловдив, Ямбол, Севлиево, Варна, очаква се потвърждение от тимове от Бургас и София, каза Гаев и добави, че русенският клуб има нужда от помощ за организацията на надпреварите.

„Необходимата сума за провеждане на двете състезания, включваща спортни принадлежности, награди и отличителни знаци, както и престой на участниците и техните придружители за два дни в Русе е 11 500 лева. Част от средствата са осигурени от Община Русе и от спонсори на клуба. Разчитаме за подпомагане на организацията на надпреварите на бизнеса и обществеността от Русе“, коментира Гаев.

Той уточни, че дейността на спортния клуб „Олимп – спортът е равнопоставен“ е изцяло насочена към хората в неравностойно положение и хора с увреждания.

„Подкрепата на спорта за хора с увреждания е от изключителна важност за социалното развитие на цялото общество. Спортът е много добра възможност за преодоляване на социалното изключване и самоизолиране зад „четири стени“. В нашия клуб на улица „Проф. Димитър Баларев“ 2 има треньори, които подготвят сериозно нашите състезатели“, каза още Гаев.

Той добави, че с подкрепата и на спортния клуб по бадминтон „Русе“ „Олимп – спортът е равнопоставен“ е стигнал до третото място в отборното класиране на състоялия се наскоро в Сливен държавен шампионат по бадминтон. Гаев е спечелил за втора поредна година първото място в своята група, а Валери Василев е завършил четвърти. Лора Иванова от русенския клуб продължава да се готви за първенството по спортна стрелба в Пловдив.