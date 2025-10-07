Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Левски изпраща два ансамбъла на Sanix Cup в Япония

Левски изпраща два ансамбъла на Sanix Cup в Япония

  • 7 окт 2025 | 16:28
  • 246
  • 0
Левски изпраща два ансамбъла на Sanix Cup в Япония

Два ансамбъла на клуб Левски ще участват в 25-о издание на международния турнир по художествена гимнастика "Sanix Cup" във Фукуока (Япония), който ще се проведе от 20 до 25 ноември.

"Клуб по художествена гимнастика Левски е неизменен участник във всички издания, благодарение на щедростта на домакините от Sanix. Първоначално във фестивала, в последствие и в състезанието по художествена гимнастика "Sanix Cup", всяка година участието в Страната на изгряващото слънце оставяше незабравими спомени у нашите състезателки, заслужили честта да представляват България и Левски за значимия форум. Тази година за правото се бориха два прекрасни отбора. След поредица от контролни състезания и Държавно първенство, не можахме да отличим един и решихме, че двата ансамбъла (шампиони и медалисти на Държавния шампионат) заслужават да изживеят емоцията, наречена "Sanix Cup", написаха от КХГ Левски в социалните мрежи.

Тази година за Япония ще пътуват: ансамбъл 1 - национални шампионки, носители на сребърен медал от финала на 5 топки в състав Александра Иванова, Божидара Миткова, Вяра Младенова, Дария Киркова, Сиана Казъмска с треньор Теодора Паничарска, и ансамбъл 2, носител на сребърен и на два бронзови медала от Държавното първенство - Александра Цветанова, Анна Даскалова, Габриела Пеева, Елеонора Иванова, Симона Харизанова с треньор Татяна Янева.

