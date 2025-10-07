Ясни са имената на новите шампиони от трети кръг на Републиканско първенство по билярд (10-та топка)

През уикенда се проведе трети кръг от Републиканското първенство по билярд във формат 10-та топка, организиран от Националната федерация по билярд в град София.

Спортните клубове домакини - Академията и Американ Салон, приветстваха състезатели от цяла България. Срещите бяха напрегнати, резултатите - оспорвани, а няколко имена изпъкнаха със силни игри и заслужени победи.

Дивизия А

В А дивизия турнирът отново бе организиран в групов формат, като всеки състезател срещна всички останали съперници в групите си.

След груповите мачове и фазата на директни елиминации, в оспорван финал се изправиха Марио Вълчев и Калин Варбанов в “дуел” до 9 спечелени фрейма. В крайна сметка Калин Варбанов извоюва победата и триумфира в този кръг. Заслужена първа републиканска титла за представителя на СК Академията.

Интересни факти:

Престижните трети места завоюваха Петър Гладилников и Александър Георгиев;

В гъстата конкуренция се откроиха с 5-ти места Николай Арменков, Мартин Савов, Сашко Димитров и Дилиян Тиклев, които се бореха за призовите места до последно;

В моментната годишна ранглиста по-малко от 100 точки делят второто от 8-мото място – зрелището за последния кръг в Пловдив е гарантирано!;

Дивизия Б

В Б дивизия форматът бе двойна елиминация, преминаваща в директна на осминафинал, като мачовете се играха до 7 победи. Именно заради изравнените шансове на двойната елиминация победителят в турнира успя да се завърне след загуба в първата част на схемата.

На финала Живко Петков излезе след допуснато поражение и завоюва трета поредна титлата, демонстрирайки отлична форма. Той се наложи над Юмер Рашидов с резултат 8:2.

Бронзовите отличия бяха спечелени от Климент Велев и Боян Сопаджиев, които успяха да се преборят за място на подиума и сразиха силни конкуренти към пътя до отличието. С почетните 5-ти места се откроиха Венцислав Димитров, Николай Влашев, Иван Пръвчев и Константин Костадинов.

Решаващият четвърти кръг на Републиканската ранглиста за дивизии А и Б ще се проведе на 22-23.11.2025г.