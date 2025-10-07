Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Ясни са имената на новите шампиони от трети кръг на Републиканско първенство по билярд (10-та топка)

Ясни са имената на новите шампиони от трети кръг на Републиканско първенство по билярд (10-та топка)

  • 7 окт 2025 | 15:47
  • 193
  • 0
Ясни са имената на новите шампиони от трети кръг на Републиканско първенство по билярд (10-та топка)

През уикенда се проведе трети кръг от Републиканското първенство по билярд във формат 10-та топка, организиран от Националната федерация по билярд в град София.

Спортните клубове домакини - Академията и Американ Салон, приветстваха състезатели от цяла България. Срещите бяха напрегнати, резултатите - оспорвани, а няколко имена изпъкнаха със силни игри и заслужени победи.

Дивизия А

В А дивизия турнирът отново бе организиран в групов формат, като всеки състезател срещна всички останали съперници в групите си.

След груповите мачове и фазата на директни елиминации, в оспорван финал се изправиха Марио Вълчев и Калин Варбанов в “дуел” до 9 спечелени фрейма. В крайна сметка Калин Варбанов извоюва победата и триумфира в този кръг. Заслужена първа републиканска титла за представителя на СК Академията.

Интересни факти:

Престижните трети места завоюваха Петър Гладилников и Александър Георгиев;

В гъстата конкуренция се откроиха с 5-ти места Николай Арменков, Мартин Савов, Сашко Димитров и Дилиян Тиклев, които се бореха за призовите места до последно;

В моментната годишна ранглиста по-малко от 100 точки делят второто от 8-мото място – зрелището за последния кръг в Пловдив е гарантирано!;

Дивизия Б

В Б дивизия форматът бе двойна елиминация, преминаваща в директна на осминафинал, като мачовете се играха до 7 победи. Именно заради изравнените шансове на двойната елиминация победителят в турнира успя да се завърне след загуба в първата част на схемата.

На финала Живко Петков излезе след допуснато поражение и завоюва трета поредна титлата, демонстрирайки отлична форма. Той се наложи над Юмер Рашидов с резултат 8:2.

Бронзовите отличия бяха спечелени от Климент Велев и Боян Сопаджиев, които успяха да се преборят за място на подиума и сразиха силни конкуренти към пътя до отличието. С почетните 5-ти места се откроиха Венцислав Димитров, Николай Влашев, Иван Пръвчев и Константин Костадинов.

Решаващият четвърти кръг на Републиканската ранглиста за дивизии А и Б ще се проведе на 22-23.11.2025г.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Андора става арена на супер битка в колоезденето на 19 октомври

Андора става арена на супер битка в колоезденето на 19 октомври

  • 7 окт 2025 | 15:44
  • 212
  • 0
Българин влезе в управата на Европейската федерация по конен спорт

Българин влезе в управата на Европейската федерация по конен спорт

  • 7 окт 2025 | 14:07
  • 313
  • 0
Бяла срещу испанки в третия кръг на турнира за купата на ЕХФ

Бяла срещу испанки в третия кръг на турнира за купата на ЕХФ

  • 7 окт 2025 | 13:58
  • 560
  • 0
Олимпийският шампион Ризки Джунианся постави нов световен рекорд

Олимпийският шампион Ризки Джунианся постави нов световен рекорд

  • 7 окт 2025 | 11:08
  • 1186
  • 0
Установена е причината за смъртта на Феликс Баумгартнер

Установена е причината за смъртта на Феликс Баумгартнер

  • 7 окт 2025 | 09:40
  • 11269
  • 1
Женският национален отбор по тенис на маса ще участва на финалите на Европейското първенство в Хърватия

Женският национален отбор по тенис на маса ще участва на финалите на Европейското първенство в Хърватия

  • 6 окт 2025 | 22:04
  • 1656
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 13271
  • 20
Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

  • 7 окт 2025 | 12:09
  • 36283
  • 28
ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

  • 7 окт 2025 | 16:32
  • 2099
  • 3
Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

  • 7 окт 2025 | 12:31
  • 10279
  • 6
Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

  • 7 окт 2025 | 12:45
  • 20156
  • 14
Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

  • 7 окт 2025 | 10:38
  • 23816
  • 27