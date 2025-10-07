Андора става арена на супер битка в колоезденето на 19 октомври

Шампионът от Обиколката на Франция Тадей Погачар и шампионът от Обиколката на Испания Йонас Вингегор ще участват в първото по рода си състезание Андора Сайклинг Мастърс.

Надпреварата ще се проведе на 19 октомври и в нея ще участват само четирима състезатели - Погачар, Вингегор, Примож Роглич и Исак дел Торо. Те ще надпреварват в две отделни етапа - първият ще бъде 8 километра по часовник към Кол де ла Галина, а вторият - 32 километра градска битка в сърцето на столицата на Андора - Андора ла Веля.

"Идеята ни е да пуснем четиримата най-добри състезатели в света един срещу друг. Те няма да могат да използват помощта на отборите си, нито на пелотона. Просто ще се състезават помежду си", каза организаторът Давид Кинтана.

Надпреварата е с изцяло комерсиален характер и няма да важи за точкуване от страна на Международния колоездачен съюз.