Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Андора става арена на супер битка в колоезденето на 19 октомври

Андора става арена на супер битка в колоезденето на 19 октомври

  • 7 окт 2025 | 15:44
  • 80
  • 0
Андора става арена на супер битка в колоезденето на 19 октомври

Шампионът от Обиколката на Франция Тадей Погачар и шампионът от Обиколката на Испания Йонас Вингегор ще участват в първото по рода си състезание Андора Сайклинг Мастърс.

Надпреварата ще се проведе на 19 октомври и в нея ще участват само четирима състезатели - Погачар, Вингегор, Примож Роглич и Исак дел Торо. Те ще надпреварват в две отделни етапа - първият ще бъде 8 километра по часовник към Кол де ла Галина, а вторият - 32 километра градска битка в сърцето на столицата на Андора - Андора ла Веля.

"Идеята ни е да пуснем четиримата най-добри състезатели в света един срещу друг. Те няма да могат да използват помощта на отборите си, нито на пелотона. Просто ще се състезават помежду си", каза организаторът Давид Кинтана.

Надпреварата е с изцяло комерсиален характер и няма да важи за точкуване от страна на Международния колоездачен съюз.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Установена е причината за смъртта на Феликс Баумгартнер

Установена е причината за смъртта на Феликс Баумгартнер

  • 7 окт 2025 | 09:40
  • 8995
  • 1
Женският национален отбор по тенис на маса ще участва на финалите на Европейското първенство в Хърватия

Женският национален отбор по тенис на маса ще участва на финалите на Европейското първенство в Хърватия

  • 6 окт 2025 | 22:04
  • 1636
  • 0
България записа победи и при жените, и при мъжете във втория кръг на Европейското по шахмат

България записа победи и при жените, и при мъжете във втория кръг на Европейското по шахмат

  • 6 окт 2025 | 21:32
  • 1444
  • 0
Три медала за родните спортни танци от турнир в Рим

Три медала за родните спортни танци от турнир в Рим

  • 6 окт 2025 | 16:53
  • 1054
  • 0
(АРХИВ) Bwin Legends идва в София: €150 Main Event с пет стартови дни, Mystery Bounty и двудневен High Roller в Palms Royale Casino в София

(АРХИВ) Bwin Legends идва в София: €150 Main Event с пет стартови дни, Mystery Bounty и двудневен High Roller в Palms Royale Casino в София

  • 6 окт 2025 | 15:24
  • 1018
  • 1
Незрящ ултрамаратонец се изкачи по фасадата на най-високата сграда в Пазарджик

Незрящ ултрамаратонец се изкачи по фасадата на най-високата сграда в Пазарджик

  • 6 окт 2025 | 15:09
  • 1229
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 11195
  • 13
Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

  • 7 окт 2025 | 12:09
  • 28763
  • 23
Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

  • 7 окт 2025 | 12:31
  • 7661
  • 4
Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

  • 7 окт 2025 | 12:45
  • 14688
  • 4
Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

  • 7 окт 2025 | 09:30
  • 10345
  • 69
Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

  • 7 окт 2025 | 10:38
  • 19103
  • 27