Германци спечелиха полумаратона на Кьолн

Германката Естер Файфер грабна победата в женското състезание на полумаратона в Кьолн в неделя с 1:07.28, третото най-бързо време на европейка тази година. Това е с близо две минути по-добро от предишния ѝ най-добър резултат в живота от 1:09:15 и е известна утеха, след като не успя да финишира на първото Европейско първенство по бягане в Брюксел-Льовен през април.

“Много съм щастлива, че се получи. Дори тренировките минаха добре, така че се стремях към време под 68 минути“, каза Файфер, чиято следваща цел е полумаратонът във Валенсия на 26 октомври.

28-годишната Файфер сега е 17-а в европейските класации за всички времена и третата най-бърза германка в историята след Мелат Йисак Кейета (1:05:18) и бившата европейска шампионка на 5000 м Констанце Клостерхалфен (1:05.41).

При мъжете германецът Йона Бодирски спечели състезанието с време 1:03:11.

Следвай ни:

Снимки: Imago