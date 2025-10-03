UFC ще похарчи 700 000 долара за подмяна на тревната настилка на Белия дом след събитието си догодина.
Галавечерта на UFC в Белия дом се очертава като скъпо начинание.
По-рано тази година Дейна Уайт и президентът Доналд Тръмп обявиха, че UFC ще бъде домакин на събитие в Белия дом в чест на 250-годишнината от основаването на Съединените американски щати. Събитието е насрочено за следващия юни, преди уикенда на 4 юли, и предвид уникалността му, планирането вече е започнало. Както може да се очаква, има някои непредвидени разходи, свързани с превръщането на поляната на Белия дом в арена за бойни спортове, включително и самата тревна настилка, чиято подмяна след събитието ще струва на организацията 700 000 долара.
„Няма никакво съмнение, че това ще бъде най-предизвикателното събитие, което някога сме правили“, заяви Дейна Уайт пред Sports Business Journal. „Току-що приключих със събитие на стадион, а аз не харесвам стадиони, и сега се насочвам към нещото, което мразя най-много – събития на открито. Така че, да, справихме се със Сферата, преминахме през (боксовия мач между Канело Алварес и Терънс Крауфорд на) "Allegiant Stadium"; сега се отправяме към Вашингтон, окръг Колумбия, на поляната на Белия дом. Това е само една малка част, за която говорих снощи: за да подменим тревата, защото ще съсипем Южната поляна, ще са нужни 700 000 долара само за подмяната ѝ.“
Такива са усложненията при организиране на събитие на открито пространство вместо в зала, както обикновено прави организацията. Въпреки това UFC има известен опит в създаването на специално проектирани събития като UFC Белия дом.
Миналата година организацията проведе UFC Ноче в залата Сферата в Лас Вегас – събитие, което според съобщенията е струвало 20 милиона долара и е донесло на организацията две спортни награди „Еми“