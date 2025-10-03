UFC ще похарчи 700 000 долара за подмяна на тревната настилка на Белия дом

UFC ще похарчи 700 000 долара за подмяна на тревната настилка на Белия дом след събитието си догодина.

Галавечерта на UFC в Белия дом се очертава като скъпо начинание.

По-рано тази година Дейна Уайт и президентът Доналд Тръмп обявиха, че UFC ще бъде домакин на събитие в Белия дом в чест на 250-годишнината от основаването на Съединените американски щати. Събитието е насрочено за следващия юни, преди уикенда на 4 юли, и предвид уникалността му, планирането вече е започнало. Както може да се очаква, има някои непредвидени разходи, свързани с превръщането на поляната на Белия дом в арена за бойни спортове, включително и самата тревна настилка, чиято подмяна след събитието ще струва на организацията 700 000 долара.

„Няма никакво съмнение, че това ще бъде най-предизвикателното събитие, което някога сме правили“, заяви Дейна Уайт пред Sports Business Journal. „Току-що приключих със събитие на стадион, а аз не харесвам стадиони, и сега се насочвам към нещото, което мразя най-много – събития на открито. Така че, да, справихме се със Сферата, преминахме през (боксовия мач между Канело Алварес и Терънс Крауфорд на) "Allegiant Stadium"; сега се отправяме към Вашингтон, окръг Колумбия, на поляната на Белия дом. Това е само една малка част, за която говорих снощи: за да подменим тревата, защото ще съсипем Южната поляна, ще са нужни 700 000 долара само за подмяната ѝ.“

Такива са усложненията при организиране на събитие на открито пространство вместо в зала, както обикновено прави организацията. Въпреки това UFC има известен опит в създаването на специално проектирани събития като UFC Белия дом.

Миналата година организацията проведе UFC Ноче в залата Сферата в Лас Вегас – събитие, което според съобщенията е струвало 20 милиона долара и е донесло на организацията две спортни награди „Еми“