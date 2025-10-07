Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Българин влезе в управата на Европейската федерация по конен спорт

Българин влезе в управата на Европейската федерация по конен спорт

  • 7 окт 2025 | 14:07
  • 253
  • 0
Българин влезе в управата на Европейската федерация по конен спорт

Заместник-председателят на Българска федерация по конен спорт Петър Чолаков беше избран за втори вицепрезидент на Европейската федерация по конен спорт (EEF).

На днешната Генерална асамблея на EEF в Сан Марино, Чолаков получи доверието на европейската конна общност с резултат от 25 гласа от общо 39 гласували национални федерации, информираха от Българска федерация по конен спорт.

"Този избор е признание и значимо постижение за българския конен спорт, Българска федерация по конен спорт и нейната роля в европейските структури", се казва в съобщението.

