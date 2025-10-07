Бяла срещу испанки в третия кръг на турнира за купата на ЕХФ

Шампионът на България по хандбал за жени Бяла ще играе срещу испанския Атлетико Гуардес в третия кръг на турнира за купата на Европейската хандбална федерация (ЕХФ). Това отреди тегленият днес в австрийската столица Виена жребий.

Първата среща е на 8 ноември в "Арена Бяла", а реваншът е седмица по-късно в Понтеведра.

Бяла стартира от втория кръг на надпреварата, в който се справи със словенския ЖРД Лития, като стана първият български отбор, който елиминира съперник в Евротурнирите по хандбал от 2009 година.

Атлетико Гуардес е шампион на Испания през 2017 година, а през 2023 година достига до финала на турнира на купата на ЕХФ при жените. От началото на сезона в националната първенство тимът има четири победи и едно равенство и дели първото място с шампиона Бера Бера с по 9 точки. Капитан на отбора е испанката Мария Санча, а в състава личат имената на френската вратарка Амандин Балзен, на нидерландката Анук Ньойвенвег, на словенката Блажка Капутман, на парагвайската националка Хасмин Мендоса и на кубинката Лорена Тейес.

През сезон 2024/2025 Атлетико Гуарда завърши на първо място в редовния сезон на испанския хандбален елит при дамите, но отпадна в плейофите на полуфинал от Елче.