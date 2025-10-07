Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Любо Ганев пред Sportal.bg: Следващият селекционер на жените ще бъде българин

Любо Ганев пред Sportal.bg: Следващият селекционер на жените ще бъде българин

  • 7 окт 2025 | 13:36
  • 558
  • 0

Президентът на родната федерация по волейбол Любомир Ганев разкри пред Sportal.bg, че следващият селекционер на женския национален отбор ще бъде българин, като на този етап чужденец не е вариант. Ганев обаче уточни, че чужденец би бил отлична опция след 3-4 години.

Любо Ганев пред Sportal.bg: Продължаването на договора на Бленджини е най-логичното нещо
Любо Ганев пред Sportal.bg: Продължаването на договора на Бленджини е най-логичното нещо

“При жените не виждам същата сплотеност, както при мъжете, поне при една част от жените. Сега не може да е на разположение, после не може… При младите си личи пламъкът в очите, но това трябва да е целият отбор. Никой не се щади при мъжете, а и да искаш да се щадиш - колективът няма да го допусне. Това трябва да стане и при жените, ще дойде времето”, сподели в предаването Block Out на Sportal.bg Любо Ганев.

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!
Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

“Към момента търсим български треньор, но към 2028-а, 2029-а може да погледнем към чужденец. Аз поне не съм имал запитване от никой треньор чужденец. Търсим българин, не са много имената.

15 "Block out" с Любо Ганев

На Управителния съвет ще обсъдим нещата. Решението трябва да стане най-късно до края на октомври. За треньорите на подрастващите също ще трябва да се реши до края на месеца, за да могат всички да си направят плановете за подготовката.

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното
Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

Иначе за чужденец, нещо от ранга на треньор като Джовани Гуидети, топ треньор и всеки да изпълнява без да замисляне - да направим и за жените, това, което направихме с мъжете”, коментира Ганев.

Снимки: Владимир Иванов

