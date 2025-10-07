"Най-красивият маратон във Великобритания" завърши с предложение за брак

Близо 2500 бегачи, сред които Пола Радклиф, олимпийската медалистка Лора Мюър и телевизионната звезда Софи Роуърт, се събраха край язовир Кийлдър през уикенда, за да участват в събитията, част от "най-красивия маратон на Великобритания“.

Въпреки че бурята Ейми провали съботната програма, маратонският уикенд в Кийлдър се завърна в неделя за своето 15-о издание. Множество ентусиасти се включиха в маратона, полумаратона, бягането на 10 км и състезанията за деца.

Поради въздействието на бурята и предупрежденията за лошо време, планираното за събота бягане на 10 км беше пренасрочено за следващия ден, а състезанието по дуатлон беше отменено.

Основното събитие се провежда около емблематичния язовир Кийлдър, като участниците пробягват изтощителните 42 км по асфалтови и черни пътища през гората Кийлдър.

Тази година Кери Рийвс и Стеф Маккол грабнаха титлите при мъжете и жените в маратонската дистанция с времена съответно 2 часа, 46 минути и 32 секунди, и 2 часа, 59 минути и 31 секунди.

Нейтън Лоусън беше първият мъж, пресякъл финалната линия на полумаратона, завършвайки с впечатляващото време от 1 час, 13 минути и 45 секунди. При жените победата извоюва Катриона Макдоналд с време 1 час, 25 минути и 55 секунди.

Една от участничките в маратона получи и огромна изненада, когато нейният партньор, който също бягаше до нея, падна на едно коляно и ѝ предложи брак на финалната линия, а тя каза "да“.

"Това събитие е наистина специално, но тъй като е 15-годишен юбилей, то беше още по-сантиментално. Знам, че някои от бегачите, които имахме този уикенд, са участвали във всяко издание от началото през 2010 г.“, заяви Дейвид Хол.

"През уикенда чух някои невероятни истории и е много специално да знаеш от колко далеч пътуват хората, за да участват в нашето събитие. Разбира се, то не би било възможно без всички наши брилянтни доброволци и екипи, които работят изключително усърдно, за да направят уикенда такъв, какъвто е. Благодаря на всички замесени.“

"Благодарение на бурята Ейми, това беше по-сложен и предизвикателен маратонски уикенд от обикновено, но всички замесени се справиха с предизвикателството“, каза директорът на Events of the North Стив Крам.

"Искам да отдам специална почит на нашия собствен персонал и на невероятните ни доброволци за тяхната феноменална отдаденост в подготовката и по време на уикенда. И, разбира се, събитието не би било нищо без нашите бегачи, които се появиха с хиляди.“

Снимки: Imago