Любо Ганев гост в Block Out
  Волейбол
  • 7 окт 2025 | 11:34
Либерото Мила Пашкулева остава в състава на Марица

Либерото Мила Пашкулева остава в състава на волейболния шампион на България при жените Марица (Пловдив), съобщиха от клуба.

До момента волейболистката има спечелени пет шампионски титли и пет купи на страната с екипа на "жълто-сините", а през лятото беше част и от националния отбор. Тя имаше ключова роля и в състава, донесъл историческото класиране на Марица в елиминациите на Шампионската лига.

"С неизчерпаема енергия и любов към играта, Мила се впуска в новия сезон с една цел – нов златен дубъл и победи в Шампионската лига", написаха от Марица.

От клуба вече обявиха оставането в отбора на Александра Китипова, Маргарита Гунчева, Ванеса Агбортаби, Лора Славчева, Жана Тодорова и Виктория Коева.

