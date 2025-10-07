Трикратният световен шампион Кацберг се прицели в нова титла

На едва 23-годишна възраст канадецът Итън Кацберг вече може да се похвали с хеттрик от световни отличия в хвърлянето на чук. След като успешно защити световната си титла с рекорден за Северна Америка и за шампионатите резултат от 84.70 метра – най-доброто постижение в дисциплината от 20 години насам – канадската звезда вече гледа към още слава през 2026 г.

Благодарение на олимпийското злато, спечелено в Париж миналата година, Кацберг вече си осигури място на Световния шампионат Ultimate на World Athletics в Будапеща. Именно унгарската столица бе сцената на първия му международен триумф през 2023 г.

На Световното първенство по лека атлетика в Токио 2025 четирима атлети преминаха границата от 82 метра, като Кацберг спечели златото пред германеца Мерлин Хумел и унгареца Бенце Халаш. Канадецът вярва, че конкуренцията ще вдигне летвата още по-високо.

"Мисля, че провеждането на първия Ultimate шампионат в Будапеща е страхотно, защото феновете там са абсолютно невероятни“, заяви Кацберг за новото състезание, което ще се проведе от 11 до 13 септември 2026 г.

"Те ще подкрепят Бенце. След Световното първенство през 2023 г. е наистина вълнуващо да се върна там за голям форум. Очаквам го с нетърпение.

Присъствието на хвърлянето на чук в тази надпревара е нещо много специално и мисля, че ще бъде голямо събитие. Всички тези момчета, които хвърляха далеч днес, ще го правят и тогава. Ще хвърлят толкова далеч, ако не и по-далеч, така че това определено ще бъде мотивиращо за всички участници.“

Кацберг се занимава със спорт от по-малко от десетилетие, като започва на 14-годишна възраст, когато вижда баща си да тренира други атлети в дисциплината и решава, че изглежда забавно.

Като младеж той е бил завършен спортист, като основната му страст е била баскетболът, но също така е бил бегач на дълги разстояния и е играл футбол и волейбол.

Първоначално хвърлянето на чук е семейно занимание, като Кацберг тренира със сестра си Джесика и баща си Бърни, но оттогава се превръща в еталон за спорта в световен мащаб.

След като спечели втората си световна титла в Токио, впечатлявайки още в квалификациите с хвърляне от 81.85 метра, Кацберг призна, че е бил допълнително мотивиран от представянето на своите съперници.

"Знаех, че конкуренцията ще бъде много силна предвид сезона, който всички имаха. Не мислех, че четирима души ще хвърлят над 82 метра. Да има такова ниво на състезание на големи финали – това е, което искам и което ме мотивира.

Да чувствам, че съм на върха в тази битка е наистина невероятно. Това вероятно ще остане в историята на хвърлянето на чук. Ще продължа да се предизвиквам и да разширявам границите на възможностите си.“

Канада притежава и двамата световни шампиони в хвърлянето на чук, след като Камрин Роджърс също спечели последните три световни титли при жените. Кацберг с готовност признава, че нейната последна победа в Токио е оказала натиск върху него да се представи добре.

И той го направи, като с нов личен рекорд се доближи още повече до световния рекорд от 86.74 метра, поставен от Юрий Седих през далечната 1986 г.

Но преди да се насочи към нови рекорди, Кацберг планираше да се съсредоточи върху празненствата. След спечелването на златото в Токио той сподели, че целта му е да си купи карти Покемон, както и зелен чай и матча.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages